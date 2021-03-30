Для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам – министр

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

По его словам, это обязательство по восстановлению прав НАПК, восстановление независимости НАБУ, проведение судебной реформы, вопросы рынков газа и электричества.

"Это те обязательства, подписанные в последнем меморандуме", - подчеркнул министр.

Кроме этого, Марченко прокомментировал состояние бюджета в 2020 году - по его словам, в прошлом году было обеспечено выполнение бюджета как по расходам, так и по доходам.

Он сообщил, что перевыполнение бюджета по доходам составило 50 млрд гривен.

По словам Марченко, перевыполнение бюджета позволило уменьшить необходимость заимствований.

Напомним:

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условиям и обязательствам, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Ранее глава партии "Слуга народа" заявлял, что миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.