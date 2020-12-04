НБУ четвертую неделю подряд не проводит интервенций на межбанке
Нацбанк на этой неделе (30 ноября - 4 декабря) не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не осуществляет интервенций уже четвертую неделю подряд.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Всего с начала года Нацбанк купил в резервы 4,55 млрд долларов, продал - 3,80 млрд долларов.
Напомним:
Нацбанк на прошлой неделе (23-27 ноября) не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.
Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке 70 млн долларов и приобрел 41 млн долларов.
На межбанковском рынке 26-30 октября НБУ продал валюты на 147,5 млн долларов.
Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.
28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.
21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.
В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.
15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.
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