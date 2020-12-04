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НБУ четвертую неделю подряд не проводит интервенций на межбанке

Пятница, 4 декабря 2020, 17:10
 

Нацбанк на этой неделе (30 ноября - 4 декабря) не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не осуществляет интервенций уже четвертую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Всего с начала года Нацбанк купил в резервы 4,55 млрд долларов, продал - 3,80 млрд долларов.

Напомним:

Нацбанк на прошлой неделе (23-27 ноября) не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке 70 млн долларов и приобрел 41 млн долларов.

На межбанковском рынке 26-30 октября НБУ продал валюты на 147,5 млн долларов.

Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.

28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.

21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.

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НБУ курс валют межбанк

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