Операция "Девальвация": как Нацбанк обесценивает курс гривни

Что происходит с курсом, почему падает гривна и какие действия НБУ приводят к этому.(укр)

На кінець вересня офіційний курс гривні до долара США знизився до найнижчої позначки з грудня 2018 року. Паніки на валютному ринку не спостерігається. Національна валюта девальвує хоч і впевнено, але відносно повільно – в середньому по 3-5 копійок щодня.

Таким станом речей мають бути задоволені в уряді, зокрема у Міністерстві фінансів. Президент Володимир Зеленський висловлював думку про користь помірної девальвації гривні для компаній-експортерів та державного бюджету.

Нове керівництво Національного банку заперечує будь-які звинувачення у штучному керуванні курсом у "потрібному" напрямку і запевняє, що діє виключно в рамках стратегії гнучкого курсоутворення, запровадженого ще за часів керівництва Валерії Гонтаревої.

Економічна правда поспілкувалася з учасниками міжбанківського валютного ринку і дізналася які дії НБУ призводять до такої необхідної владі девальвації.

Як Нацбанк став однобоким

Влітку світова кон'юнктура сприяла новому витку зміцнення гривні. На світових ринках американська валюта слабшала до інших резервних валют. Так, курс євро зміцнився з 1,09 за долар США у травні до 1,19 євро за долар США у серпні. Це призвело до зміцнення валют ринків, що розвиваються, в тому числі мало б призвести до зміцнення української гривні.

Але Національний банк України почав використовувати інструменти, що запустили зворотній процес.

"Зміцнення гривні не входило в плани керівництва держави, тому Нацбанк "синхронізувався" з баченням Мінфіну та уряду, не даючи курсу національної валюти ревальвувати", – розповідає фінансовий аналітик Іван Угляниця.

За його словами, спочатку топ-політики і влада стримували спроби зміцнення гривні вербальними інтервенціями в дусі "Хочемо долар по 30". "З кінця серпня вони почали це робити технічно", – додає аналітик.

Попереднє керівництво Національного банку намагалось мінімізувати свій вплив на курсоутворення. Влітку закінчився п'ятирічний контракт члена правління НБУ Олега Чурія, який відповідав за валютне регулювання. Рада НБУ відмовилась укладати з ним новий контракт і на його місце, за ініціативи голови правління Кирила Шевченка, було призначено заступника міністра фінансів Юрія Гелетія.

"До середини 2020 року люди, які відповідали за валютний напрямок в Нацбанку, виходили на міжбанк з інтервенцією, тільки якщо ринок рухався в одну із сторін дуже швидко. Нацбанк адекватно врівноважував попит і пропозицію", – нагадує Угляниця.

Аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко вважає, що після призначення Кирила Шевченка (16 липня. – ЕП) був період, коли дії НБУ на міжбанку були не зовсім зрозумілими.

"Впродовж періоду, який тривав з кінця серпня і до середини вересня, почав зростати попит на валюту, курс поступово пішов угору. Попри явний висхідний тренд Нацбанк продовжував виходити на міжбанк з купівлею валюти, як він робив декілька тижнів до того, коли на ринку зворотня ситуація", – розповіла Ахтирко.

Аналітик Альпарі Максим Пархоменко підтверджує, що валютна політика та поведінка НБУ на міжбанку змінилася. "Якщо раніше регулятор реально не впливав на курс, то зараз Нацбанк діє вкрай однобоко", – заявив Пархоменко.

Таку точку зору розділяють не всі. Начальник управління дилінгових операцій казначейства "Райффайзен банк Аваль" Юрій Гриненко вважає, що підхід нової команди НБУ є більш логічним в умовах складної економічної ситуації.

"В порівнянні з попередньою командою можна виділити одну приємну особливість - це направленість на зниження значної волатильності обмінного курсу і більша зосередженість на підтриманні стабільності в своїх підходах до проведення валютних інтервенцій", – вважає Гриненко.

Три інструменти в руках регулятора

Про які інструменти йде мова? По-перше, НБУ став викуповувати валюту на низьколіквідному ринку – коли немає високих обсягів торгів.

"Нацбанк міг викупити 10-20 мільйонів доларів при оборотах до 200 млн доларів на день. Вони (НБУ - Ред.) ставлять високий bid (ціна купівлі - Ред.) і ринок відразу підтягується вгору", – розповідає Угляниця.

На думку експерта, нова команда виходила на торги з інтервенціями, коли в цьому не було потреби. "Міжбанк був повністю збалансований, повний штиль. На такому спокійному ринку простіше взагалі нічого не робити", – впевнений Угляниця.

В Національному банку заперечують, що змінили стратегію свої присутності на міжбанківському ринку.

"Національний банк дотримується послідовної політики на валютному ринку. В Україні діє плаваюче курсоутворення, курс гривні коливається в обидва боки. Ми не протидіємо ринковим трендам і лише згладжуємо надмірні коливання гривні як у бік девальвації, так і ревальвації", – повідомили в пресслужбі НБУ на запит ЕП.

Другий спосіб впливу на курс гривні – встановлення завищених котирувань на відкритті міжбанку.

"В ті дні, коли Нацбанк не виходив на міжбанк з інтервенцією, він використовував інший інструмент - штучно "задирав" котирування на відкритті торгів, показуючи ринку, куди потрібно рухатися. Таким чином підвищувався й індикативний курс", – розповів Іван Угляниця.

У відповіді на запитання ЕП в НБУ повідомили, що втручаються в торги лише у крайніх випадках: "Згідно зі Стратегією валютних інтервенцій, Національний банк має дотримуватися принципу мінімізації втручання в роботу валютного ринку".

Третій інструмент, про який згадують учасники ринку, Нацбанку "подарував" Мінфін.

"Часто державні банки на міжбанку "пливуть в фарватері" Нацбанку і Мінфіну, купуючи валюту і підстьобуючи котирування гривні. Держбанки для цих цілей також залучають дрібні банки", – каже Угляниця.

ЕП надіслала запит Ощадбанку та Приватбанку, але там відмовились коментувати це питання.

В пресслужбі НБУ спростували інформацію про узгоджені дії регулятора з державними банками і кажуть, що ті просто виконують заявки приватних клієнтів.

"Операції банків з купівлі валюти у власну позицію не мали суттєвого впливу на динаміку валютного ринку. Основний обсяг валюти на міжбанківському ринку купується і продається банками на підставі клієнтських заявок", – повідомили в НБУ.

Гриненко з "Райффайзен банк Аваль" пояснює викуп Нацбанком валюти у першій половині вересня необхідністю підтримки валютних резервів.

"Агресивний викуп валюти з ринку можна пояснити крупними погашеннями облігацій номінованих в валюті (1 вересня Мінфін виплатив понад 2 млрд доларів США - ЕП). Нацбанк і не приховує свого бажання повернутися на попередній рівень золотовалютних резервів. Безумовно, своїми діями регулятор сприяє зростанню обмінного курсу", – каже банкір.

Євгенія Ахтирко з Concorde Capital в свою чергу побачила у діях НБУ ознаки ручного керування курсом національної валюти.

Натиснули стоп-кран

За словами учасників ринку, згадані інструменти НБУ використовував до середини вересня, поки котирування гривні не дійшли до відміток 28 - 28,1 гривень за один долар США.

"У другій половині вересня темпи зростання курсу прискорилися, Нацбанк став виходити на ринок з продажем валюти, але девальваційний тиск був потужним, і ці інтервенції не сильно завадили подальшому зростанню курсу", – розповіла ЕП Ахтирко.

В якийсь момент Нацбанку довелося відмовитись від згаданих інструментів і вийти на ринок з пропозицією валюти. 15 вересня НБУ вперше з липня цього року продав 35 мільйонів доларів США.

Загалом протягом тижня 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів США, а 21-25 вересня збільшив продажі до 160,5 млн доларів США.

"Минулого тижня у них курс "випав з рук". Не знаю, чим керуються ці люди, коли думають, що можуть вивести курс на певний показник і там його тримати. Таке відчуття, що вони ніколи не були в ринку. Вони пригнали гривню до "28" і далі вона сама стала рухатись в бік 29 за долар", – заявив Угляниця.

У відповіді на запит ЕП в пресслужбі НБУ повідомили, що зростання курсу долара у вересні пов'язано з пожвавленням ділової активності.

"На тлі збереження достатньо стабільної пропозиції валюти від експортерів зріс попит на валюту з боку підприємств-імпортерів. Також активніше купували валюту компанії, які розраховувалися за зовнішніми зобов’язаннями", – повідомили в НБУ.

Нацбанк обіцяє, бізнес не вірить

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій вважає що фактор пожвавлення ділової активності швидко вичерпається.

"З урахуванням невтішної статистики захворюваності на COVID-19, ми не впевнені, що відновлення до докризових рівнів взагалі станеться у короткостроковій перспективі. На мою думку, внутрішній попит буде ще довгий час пригніченим", – заявив Гелетій в інтерв'ю Liga.net.

Він очікує, що гривня повернеться до зміцнення з початком продажу нового врожаю.

"Загалом у нас дуже непогана ситуація з платіжним балансом, зокрема й поточним рахунком. Наш експорт під час кризи знизився значно менше за імпорт. Тобто фундаментальних чинників для якогось довгострокового послаблення гривні ми не бачимо", – повідомив Гелетій.

Більше того, він обіцяє не стримувати ревальвацію гривні штучно, "якщо це буде ринковий рух".\

"У нас немає жодних секретних документів чи домовленостей щодо долара за 30. Наша позиція – жодних таргетів щодо курсу та виключно рух "in line" з ринковими трендами", – пообіцяв заступник голови НБУ.

Бізнес словам представників НБУ не вірить. Голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що судячи з інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, які Нацбанк проводив останні півтора місяці, "всім гравцям стало зрозуміло, що НБУ буде підігравати або допомагати виконати ті завдання, які озвучив президент і які закладені бюджеті".

Згідно даних Держказначейства, станом на 29 вересня план надходжень до державного бюджету у вересні було перевиконано на 7%.

"На відміну від попередньої команди Нацбанку, яка викуповувала долар, але ... не змінювала напрямок, давала курсу зміцнюватися, нова команда дала ринку сигнал, що вона не буде дозволяти гривні зміцнюватися", – сказав Фіала.

Дослідження, проведене Європейською бізнес асоціацією, свідчить, що представники українського бізнесу закладають на 2021 рік курс на рівні 29 гривень за долар США.

На 1 жовтня Національний банк встановив курс гривні по відношенню до долара США на рівні 28,3105 – черговий максимум з 2018 року.

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