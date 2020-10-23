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Пятница, 23 октября 2020, 18:35
 

Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщается в данных на сайте НБУ.

В то же время на прошлой неделе (12-16 октября) Нацбанк продал всего 1 млн долларов.

Всего с начала года Нацбанк купил валюты на межбанке на 4,509 млрд долларов и продал на 3,584 млрд долларов.

Напомним:

Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.

28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.

21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.

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