НБУ за неделю продал на межбанке 71 миллион долларов

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что все 71 млн долларов НБУ продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

При этом, впервые с июля центробанк не проводил интервенции по покупке валюты.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,509 млрд долларов и продал на 3,363 млрд долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила 1,147 млрд долларов.

Напомним:

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 21 сентября на уровне 28,17 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,35 грн (на 18 сентября - 33,17 гривни).

Отметим, что самый низкий курс гривни в 2020 году был зафиксирован 30 марта - 28,18 грн за доллар.

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