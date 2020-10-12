Нацбанк почти в 6 раз уменьшил продажу валюты на межбанке
Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.
Отмечается, что 0,5 млн долларов НБУ продал в ходе интервенций по лучшей цене продажи иностранной валюты (Matching), 8,2 млн долларов - по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
В то же время Нацбанк четвертую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,509 млрд долларов и продал на 3,583 млрд долларов. С начала 2020 года чистое покупка валюты НБУ составила 926,3 млн долларов.
Напомним:
28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.
21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.
В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.
15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.
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