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Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:45
 

На прошлой неделе (21-25 сентября) Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что все 160,5 млн долларов Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

В то же время регулятор вторую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,509 млрд долларов и продал на 3,523 млрд долларов. С начала 2020 года чистое покупка валюты НБУ составила 986,1 млн долларов.

Напомним:

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.

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