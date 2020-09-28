Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке
На прошлой неделе (21-25 сентября) Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.
Отмечается, что все 160,5 млн долларов Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
В то же время регулятор вторую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,509 млрд долларов и продал на 3,523 млрд долларов. С начала 2020 года чистое покупка валюты НБУ составила 986,1 млн долларов.
Напомним:
В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.
15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.
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