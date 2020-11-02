Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

На межбанковском рынке 26-30 октября НБУ продал валюты на 147,5 млн долларов.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.

Отмечается, что 47,5 млн долларов продали в ходе интервенций по лучшей цене продажи иностранной валюты (Matching), а 100 млн долларов - по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

При этом, в октябре НБУ не проводил интервенции по покупке валюты.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,509 млрд долларов и продал на 3,732 млрд долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила 777,8 млн долларов.

Напомним:

Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.

28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.

21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.