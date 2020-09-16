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НБУ впервые с июля продал валюту для сглаживания колебаний курса - ICU

Среда, 16 сентября 2020, 14:26
 

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.

Об этом сообщил аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив в Facebook.

"Вчера НБУ продавал валюту впервые с июля. Общий объем - около $35 млн", - написал он.

 
FACEBOOK МИХАЙЛО ДЕМКІВ

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 16 сентября на уровне 28,05 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 15 сентября - 33,25 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда

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