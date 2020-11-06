На этой неделе НБУ продал на межбанке 70 миллионов долларов, а купил 41 миллион
Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке 70 млн долларов и приобрел 41 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
При этом, Нацбанк вернулся к покупке на межбанковском валютном рынке впервые с середины сентября.
Отмечается, что регулятор купил 41 млн долларов в рамках интервенций по единому курсу и аналогично продал 50 млн долларов. Еще 20 млн долларов продал с выбором лучшей цены купли-продажи.
Всего с начала года Нацбанк купил в резервы 4,55 млрд долларов, продал - 3,80 млрд долларов.
Напомним:
На межбанковском рынке 26-30 октября НБУ продал валюты на 147,5 млн долларов.
Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.
28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.
21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.
В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.
15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.
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