Нацбанк снова не проводил интервенций на межбанке
На прошлой неделе (16-20 ноября) Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.
При этом, регулятор отказывается от интервенций и по продажам, и по выкупу валюты вторую неделю подряд: Нацбанк не проводил интервенций 9-13 ноября.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4,55 млрд долларов, а продал - на 3,81 млрд долларов. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила 748,8 млн долларов.
Напомним:
9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.
Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке 70 млн долларов и приобрел 41 млн долларов.
На межбанковском рынке 26-30 октября НБУ продал валюты на 147,5 млн долларов.
Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.
28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.
21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.
В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.
15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.
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