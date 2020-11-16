На прошлой неделе НБУ не выходил с интервенциями на межбанк

На прошлой неделе (9-13 ноября) Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что в последний раз Нацбанк отказывался от интервенций в течение 19-23 октября.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 4,55 млрд долларов, продал - 3,81 млрд долларов. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила 748,8 млн долларов.

Напомним:

Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке 70 млн долларов и приобрел 41 млн долларов.

На межбанковском рынке 26-30 октября НБУ продал валюты на 147,5 млн долларов.

Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.

28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.

21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.