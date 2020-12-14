НБУ впервые за месяц вернулся к выкупу валюты на межбанке

В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Всю сумму НБУ купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

При этом, интервенций по продаже валюты Нацбанк не проводил.

Последние интервенции Нацбанка 2-6 ноября с продажи валюты на межбанке составляли 70 млн долларов, по покупке - 41 млн долларов.

Напомним:

Нацбанк 30 ноября - 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не совершал интервенций уже четвертую неделю подряд.

Нацбанк 23-27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке 70 млн долларов и приобрел 41 млн долларов.

На межбанковском рынке 26-30 октября НБУ продал валюты на 147,5 млн долларов.

Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.

28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.

21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.