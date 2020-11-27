НБУ третью неделю подряд не проводит интервенций на межбанке

Нацбанк на этой неделе (23-27 ноября) не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в данных НБУ.

Нацбанк не проводил интервенций и в предыдущие 2 недели.

Всего с начала года НБУ купил в резервы 4,55 млрд долларов, продал 3,80 млрд долларов.

Напомним:

На прошлой неделе (16-20 ноября) Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке 70 млн долларов и приобрел 41 млн долларов.

На межбанковском рынке 26-30 октября НБУ продал валюты на 147,5 млн долларов.

Нацбанк в период с 19 по 23 октября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов.

28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.

21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.