Фонд госимущества выставил на аукцион еще два объекта "Укрспирта"

Фонд госимущества выставил на приватизационные аукционы еще два объекта "Укрспирт" - Вешняковское (стартовая цена 22,4 млн грн) и Воютичское МПД (стартовая цена 32 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что приватизационный аукцион Вешняковская МПД назначен на 18 декабря 2020 года. Объект находится в Полтавской области, Хорольский р-н, с. Вишняки

В состав этого объекта входят, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственная лаборатория и здание брагоректификации.

Аукцион по приватизации Воютичского МПД состоится 17 декабря 2020 года, актив находится во Львовской области, Самборском р-не, с. Воютичи.

В его состав входят, в частности, цех розлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции воды, варочных и дрожжебродильное отделение.

"Победители аукционов, после получения права собственности на объект, получат также возможность стать участниками нового рынка спирта", - добавили в Фонде.

Напомним:

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область), стартовая цена выросла в 2,2 раза - с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Марыливское МПД и хранения спирта (Тернопольская область) на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.

Шестой объект "Укрспирта" "ушел с молотка" за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие во Львовской области приобрело ООО "ФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС".

Ранее инвесторов нашли Немировская, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

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Экономическая правда