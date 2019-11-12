Рада сделала шаг к закону об изменениях на рынке электроэнергии

Парламент принял в первом чтении закон №2233 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии".

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады.

За это проголосовали фракции "Слуга народа" , "За майбутнє" и "Опозиційна платформа за життя". Против - фракция "ЕС". Все другие фракции воздержались от голосования.

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Напомним:

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовала 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционном совете тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

А уже 4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

В июле 2019 года стоимость электроэнергии для "АрселорМиттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.

16 октября Верховная Рада зарегистрировала четыре законопроекта о внесении изменений в Закон "О рынке электрической энергии".



Экономическая правда