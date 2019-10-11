Нацкомиссия по тарифам обвиняет ДТЭК Ахметова в блокировке импорта электроэнергии

Антимонопольный комитет возбудил дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотреблении монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии в рамках торговой зоны Бурштынского "энергоострова".

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, констатирует, что в течение первых трех месяцев после введения новой модели рынка электрической энергии вырос дефицит предложений электрической энергии на рынках "на сутки вперед" и на "внутрисуточном".

"По информации участников рынка, отдельные трейдеры, входящие в состав вертикально интегрированных компаний или причастных к их хозяйственной деятельности, используя монопольное положение, своими действиями блокируют возможность импорта электроэнергии из государств - сторон Энергетического Сообщества, в частности со стороны Словакии", - заявили в НКРЭКУ.

Речь идет о деятельности компании "ДТЭК Западэнерго" и связанных с ней трейдеров в торговой зоне Бурштынского "энергоострова".

"В результате [такой деятельности] в период с июля по сентябрь 2019 года были выкуплены мощности межгосударственного сечения с украинской стороны, остались свободными мощности со стороны Словакии, а объемы импорта электроэнергии в эту зону со стороны Словакии были незначительными", - говорится в сообщении регулятора .

"При этом, одновременно компания "ДТЭК Западэнерго" в июле - сентябре 2019 года уменьшала объемы продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке", что заставляло поставщиков и их потребителей получать электроэнергию на балансирующем рынке по более высокой цене" , - заявили в НКРЭКУ.

Отмечается, что компания олигарха Рината Ахметова производит около 90 процентов от общего объема электроэнергии в этой зоне.

"... НКРЭКУ официально обратилась к оператору системы передачи электроэнергии Словакии - компании SEPS, правительству Словакии для выяснения технических вопросов участников аукционов межгосударственного сечения со стороны Словакии и объективной оценки сложившейся ситуации с блокированием поставки импорта электроэнергии в Украину" , - сообщили в Нацкомиссии по тарифам.

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Напоминаем:

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовала 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционном совете тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

А уже 4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

В июле 2019 года стоимость электроэнергии для "АрселорМиттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.

Экономическая правда