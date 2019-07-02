Гройсман предложил Коболев вернуть почти 300 миллионов премии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева "циничным монополистом" и предложил ему вернуть премии.

Об этом он сказал в Полтаве, сообщает "Правительственный портал".

Как отмечает "УНИАН", премьер предложил руководителю "Нафтогаза" вернуть 286,5 миллиона гривен, которые тот получил по итогам 2018 года в виде вознаграждения и премий.

"Относительно руководства НАК, то у меня нет с ними дискуссий. Они - достаточно циничный монополист, с которым мне не по пути. Я заставил их в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше.

Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность - обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива ", - подчеркнул Гройсмн.

Напомним:

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". Однако премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

В результате Кабмин решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его главой Андреем Коболевым.

При этом Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом.

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