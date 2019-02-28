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Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт Коболеву. Оклад - 2 миллиона

Четверг, 28 февраля 2019, 09:24
 

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Об этом ЭП сообщил собеседник в компании.

"Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом", - сказал собеседник.

В письме главы наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, копия которого есть в распоряжении ЭП, отмечается, что срок полномочий Коболева продлен на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В письме Председатель Наблюдательного Совета отметила, что Гройсман публично отмечал о своих ожиданиях относительно пересмотра размера вознаграждения Коболева и что оно должно быть рыночным.

"Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку", - говорится в письме.

Таким образом, размер оклада главы "Нафтогаза" будет соответствовать уровню, который был в предыдущем контракте.

"Мы хотели бы обратить внимание, что председатель правления "Нафтогаза" принял и выполняет решение о направлении 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения", - добавила Споттисвуд.

Ранее Коболев заявил, что собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании до конца года.

До этого Гройсман на одном из заседаний правительства заявил, что зарплаты руководителей "Нафтогаза" должны быть "рыночными", а не "заоблачными"

"Я выступаю за рыночные зарплаты и вознаграждение для менеджмента госкомпаний. Но я против, чтобы в такое сложное время эти оплаты были не просто большими, а "заоблачно" большими", - заявил глава Кабмина.

Премьер пообещал, что Кабинет министров обратится в Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой предложить новый контракт для правления, в котором зарплаты будут зависеть от конкретных успехов компании.

В прошлом году Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Экономическая правда

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Нафтогаз Коболев

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