Гройсман рассказал о конфликте с Коболевым

Премьер-министр Владимир Гройсман отрицает конфликт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Об этом глава правительства сказал в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах конфликта, которые озвучил Коболев (речь об облгазах и Дмитрии Фирташе), Гройсман отверг наличие конфликта.

"У меня нет конфликта с представителем государственной компании. Это невозможно", - отметил он.

Комментируя иск "Нафтогаза" к Кабмину о компенсации 6 млрд гривен, премьер отметил: "То, что "Нафтогаз" хочет продавать газ населению по 12 тысяч, а не по 8,5 тысяч, а я это не поддерживаю, это не конфликт, а моя позиция. Нет, и еще раз нет! И не надо на нее обижаться".

Напомним, "Нафтогаз" в октябре 2018 года подала в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету министров о возмещении убытков в размере 6,6 млрд гривен, возникших в четвертом квартале 2015 года из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа.

Ранее Гройсман на одном из заседаний правительства заявил, что зарплаты руководителей "Нафтогаза" должны быть "рыночными", а не "заоблачными".

Коболев в свою очередь заявил, что направит все доходы, которые будет получать в Нафтогазе (заработную плату, премии и "бонусы") в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность.

По данным ЭП, по новому контракту, который будет подписан с Коболевым в ближайшее время, предусмотрено кратное снижение его зарплаты. Это было обязательным условием Гройсмана при обсуждении вопроса о пролонгации контракта.