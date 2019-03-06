Кабмин объявил конкурс на главу правления "Нафтогаза"

Коллаж: economics-prorok.com

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил на заседании правительства 6 марта премьер-министр Владимир Гройсман.

Конкурс стартует 23 марта - на следующий день после завершения контракта действующего председателя нефтегазовой компании Андрея Коболева. Конкурсный отбор продлится 30 календарных дней.

Отбор председателя Правления НАК "Нафтогаз Украины" будет проходить в соответствии с постановлением № 777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

"Обратимся в наблюдательный совет с точки зрения предложений к условиям нового контракта нового главы, который будет избран в соответствии со всеми открытыми публичными процедурами", - сказал Гройсман.

Он отметил, что дело в Стокгольмском арбитраже выиграл не Коболев, а команда юристов, в том числе международных.

"Команда, которая эффективно боролось в судах с РФ, останется работать", - подчеркнул Гройсман.

Ранее сообщалось, что набсовет НАКа решил продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.

Позже Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом Нафтогаза.

Экономическая правда