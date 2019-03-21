Гройсман сломал реформу корпоративного управления в "Нафтогазе"

Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на опубликованное 21 марта в газете "Урядовый курьер" постановлением №226 от 6 марта 2019 года.

Согласно этому постановлению, соответствующие изменения внесены в положение о собрании акционеров и правления новой редакции устава.

Кабмин также отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и председателем правления является днем ​​их увольнения.

Новый устав также предусматривает реформирование НАК с публичного в частное акционерное общество.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

Напомним, что 20 марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что Кабмин примет решение о продлении контракта с правлением НАК и его председателем Андреем Коболевым.

Напоминаем:

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.

13 марта Набсовет "Нафтогаза" рекомендовал продлить контракт с Коболевым как минимум на год — до 2020 года.

Коболев заявил, что собирается направить на благотворительность все доходы, которые он получит на своем посту в госкомпании до конца года.

До этого Гройсман на одном из заседаний правительства заявил, что зарплаты руководителей "Нафтогаза" должны быть "рыночными", а не "заоблачными".

В прошлом году Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.