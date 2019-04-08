Коболев отдал на благотворительность уже более двух семизначных зарплат

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что с января заработал и перечислил на благотворительность 3,29 миллиона гривень.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз" в Twitter.

"Как и обещал, отчитываюсь о перечислении всех средств, которые зарабатываю в Нафтогазе, на благотворительность. С момента принятия решения я уже сделал 5 перечислений - остаток зарплаты за январь, полную зарплату за февраль и март. В общем 3 296 547 грн", - заявил Коболев.

Андрій Коболєв: Як і обіцяв, звітую про перерахування всіх коштів, які заробляю в Нафтогазі, на благодійність. З моменту прийняття рішення я вже зробив 5 перерахувань – залишок зарплати за січень, повну зарплату за лютий та березень. Загалом 3 296 547 грн. pic.twitter.com/PAPn0TegPG — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 8 апреля 2019 г.

Напомним:

Ранее Коболев в интервью отказался называть точную сумму своей зарплаты, уточнив только, что в ней больше семи цифр до запятой.

В январе текущего года премьер-министр Владимир Гройсман предложил набсовету Нафтогаза пересмотреть контракты с руководством и исключить из них "заоблачные зарплаты".

В ответ Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Читайте также: Новый контракт — новый Коболев. Почему "Нафтогаз" уже не будет прежним