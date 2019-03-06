Коболев: объявленный правительством конкурс на главу "Нафтогаза" незаконный
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду.
"Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но результат реформы, которая проводилась в госкомпаниях, свидетельствует о том, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии - это полномочия исключительно Наблюдательного Совета. И это можно проверить в соответствующих законах", - сказал Коболев.
"Поэтому как предварительное решение о завершении моего контракта, так и текущее об объявлении конкурса, оно... по крайней мере анализ, который я видел, противоречит украинскому законодательству", - заявил он.
"Более того, такой же точки зрения придерживается международное сообщество и те международные организации, которые были спонсорами реформы корпоративного управления. Которые помогали проводить эту реформу", - подытожил глава "Нафтогаза".
Во время заседания правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя правления "Нафтогаза".
Ранее сообщалось, что набсовет НАКа решил продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.
Позже Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом Нафтогаза.
Экономическая правда
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