У кого из руководителей госкомпаний самые большие зарплаты. Топ-30

"Экономическая правда" выяснила, какие зарплаты получают топ-менеджеры крупнейших государственных компаний.

Редакция разослала запросы в пресс-службы 30 предприятий с просьбой предоставить информацию об уровне заработной платы, установленный для руководителя компании, с учетом оклада, премий и бонусов.

Из 30-ти предприятий на запрос ЭП ответили лишь 12, часть из которых посоветовала искать информацию о заработной плате руководителя на сайте НАЗК, и только в 7 предприятиях редакции предоставили исчерпывающий ответ. Другие — проигнорировали запрос.

Поэтому часть информации ЭП нашла в декларациях менеджеров на сайте НАЗК, а также в других публичных источниках.

Сюрпризов не произошло. Из имеющейся на данный момент информации, самым высокооплачиваемым топ-менеджером госкомпании остаётся Андрей Коболев.

автор андрій калістратенко

В 2017 году ЭП опубликовала трудовой договор менеджера НАК, из которого стало известно, что заработная плата Коболева составляет более 2 млн грн в месяц, а общий годовой показатель — 47,1 млн грн.

В этом году на запрос ЭП пресс служба Нафтогаза ответила, что не может дать ответ за "неподобающе оформленный информационный запрос".

Декларации, которая бы отражала уровень дохода руководителя Нафтогаза, у Коболева нет. Как он сам отмечает, менеджер не заполняет электронную декларацию, так как находится за пределами действия соответствующего законодательства. Вместе с тем он признает, что его месячная зарплата в цифровом виде — "это больше семи цифр после запятой".

С 2019 года Коболев обязался перечислять всю свою заработную плату на благотворительность. За январь, февраль и март он перечислил на благотворительность 3,29 млн грн.

Было внесено уточнение от пресс-службы Укрзализныци в 17.50. Общая сумма дохода Кравцова (ранее 9,749 млн грн) была изменена в тексте и таблице.

На втором месте по уровню заработной платы — руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов. По данным Назка, его годовой доход за 2018 составил 7,274 млн грн, что составляет примерно по 606,2 тыс грн в месяц.

На третьем месте по уровню заработной платы — глава Энергоатома Юрий Недашковский, который руководит предприятием с 2014 года. Его годовой доход в 2018 году составил 7,266 млн грн, что в расчете на месяц составляет 605,5 тыс грн.

Зарплаты руководителей топ-30 госкомпаний

Підприємство Керівник Загальна сума доходу в компанії у 2018 Приблизно в місяць*** НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв 47 100 000* 1041000* Укрзалізниця Євген Кравцов 7 274 761 606 230 НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський 7 266 152 605 512 НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук 6 156 214 513 017 Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля Олександр Дегтярев 5 509 203 459 100 Одеський морський порт Віктор Войтко 5 281 519 440 126 Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Павло Рябікін 4 575 142 381 261 Укрпошта Ігор Смілянський 3 958 541** 329878** ДП "Адміністрація морських портів України" Райвіс Вецкаганс 3 348 620 279 000 Аграрний фонд Андрій Радченко 2 124 797 177 066 Східний гірничо-збагачувальний комбінат Олександр Сорокін 2 046 027 170 502 ДПЗКУ Ірина Марченко 1 496 467 124 705 ДП "Регіональні електричні мережі" Сергій Білоус 1 043 879 86 990 Мистецький арсенал Олеся Островська-Люта 951 193 79 266 Аеропорт "Львів" Тетяна Романовська 890 833 74 236 Украерорух Дмитро Бабейчук 819 906 68 325 Державна іпотечна установа Андрій Камуз 819 164 68 263 Одеський припортовий завод Сергій Назаренко 604 293 50 357 Турбоатом Віктор Суботін 502 403 41 866 ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" Руслан Сіробаба 457 846 38 153 Південний машинобудівний завод ім. Макарова Сергій Войт 403 805 33 650 ДАК "Автомобільні дороги України" Роман Косинський 358 349 29 862 НСК "Олімпійський" Валентин Грудзєв 339 952 28 329 Укргідроенерго Ігор Сирота 318 989 26 582 Южний морський порт Анатолій Яблунівський 232 001 19 333 Укркосмос Іван Назарук 152 883 12 740 Центренерго Олег Коземко не декларував/не надав інформацію не декларував/не надав інформацію Харківобленерго Василь Скопенко не декларував/не надав інформацію не декларував/не надав інформацію Запорізький титано-магнієвий комбінат Володимир Сивак не декларував/не надав інформацію не декларував/не надав інформацію * Фіксованої зарплати + додаткові нарахування. Дані за 2016 рік. Посадовий оклад — 1,041 млн грн в місяць — вказаний відповідно до інформації в опублікованому раніше договорі. ** Дані за 2017 рік *** Порахувати точну місячну зарплату топ-менеджерів підприємств складно, оскільки нарахування бонусів і премій відбувається нерівномірно протягом року. Сума, вказана в таблиці — це умовний розрахунок щомісячної плати з огляду на річний показник.

Вскоре на ЭП выйдет материал с более подробным анализом зарплат руководителей государственных компаний, в которых редакция вместе с экспертами сравнила заработные платы украинских руководителей с аналогичными зарплатами топ-менеджеров, которые возглавляют такие же компании в частном секторе.

Янина Корниенко, ЭП