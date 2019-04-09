У кого из руководителей госкомпаний самые большие зарплаты. Топ-30
"Экономическая правда" выяснила, какие зарплаты получают топ-менеджеры крупнейших государственных компаний.
Редакция разослала запросы в пресс-службы 30 предприятий с просьбой предоставить информацию об уровне заработной платы, установленный для руководителя компании, с учетом оклада, премий и бонусов.
Из 30-ти предприятий на запрос ЭП ответили лишь 12, часть из которых посоветовала искать информацию о заработной плате руководителя на сайте НАЗК, и только в 7 предприятиях редакции предоставили исчерпывающий ответ. Другие — проигнорировали запрос.
Поэтому часть информации ЭП нашла в декларациях менеджеров на сайте НАЗК, а также в других публичных источниках.
Сюрпризов не произошло. Из имеющейся на данный момент информации, самым высокооплачиваемым топ-менеджером госкомпании остаётся Андрей Коболев.
В 2017 году ЭП опубликовала трудовой договор менеджера НАК, из которого стало известно, что заработная плата Коболева составляет более 2 млн грн в месяц, а общий годовой показатель — 47,1 млн грн.
В этом году на запрос ЭП пресс служба Нафтогаза ответила, что не может дать ответ за "неподобающе оформленный информационный запрос".
Декларации, которая бы отражала уровень дохода руководителя Нафтогаза, у Коболева нет. Как он сам отмечает, менеджер не заполняет электронную декларацию, так как находится за пределами действия соответствующего законодательства. Вместе с тем он признает, что его месячная зарплата в цифровом виде — "это больше семи цифр после запятой".
С 2019 года Коболев обязался перечислять всю свою заработную плату на благотворительность. За январь, февраль и март он перечислил на благотворительность 3,29 млн грн.
Было внесено уточнение от пресс-службы Укрзализныци в 17.50. Общая сумма дохода Кравцова (ранее 9,749 млн грн) была изменена в тексте и таблице.
На втором месте по уровню заработной платы — руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов. По данным Назка, его годовой доход за 2018 составил 7,274 млн грн, что составляет примерно по 606,2 тыс грн в месяц.
На третьем месте по уровню заработной платы — глава Энергоатома Юрий Недашковский, который руководит предприятием с 2014 года. Его годовой доход в 2018 году составил 7,266 млн грн, что в расчете на месяц составляет 605,5 тыс грн.
Зарплаты руководителей топ-30 госкомпаний
|Підприємство
|Керівник
|
Загальна сума
доходу в компанії у 2018
|Приблизно в місяць***
|НАК "Нафтогаз України"
|Андрій Коболєв
|47 100 000*
|1041000*
|Укрзалізниця
|Євген Кравцов
|7 274 761
|606 230
|НАЕК "Енергоатом"
|Юрій Недашковський
|7 266 152
|605 512
|НЕК "Укренерго"
|Всеволод Ковальчук
|6 156 214
|513 017
|Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля
|Олександр Дегтярев
|5 509 203
|459 100
|Одеський морський порт
|Віктор Войтко
|5 281 519
|440 126
|Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
|Павло Рябікін
|4 575 142
|381 261
|Укрпошта
|Ігор Смілянський
|3 958 541**
|329878**
|
ДП "Адміністрація морських
портів України"
|Райвіс Вецкаганс
|3 348 620
|279 000
|Аграрний фонд
|Андрій Радченко
|2 124 797
|177 066
|Східний гірничо-збагачувальний комбінат
|Олександр Сорокін
|2 046 027
|170 502
|ДПЗКУ
|Ірина Марченко
|1 496 467
|124 705
|ДП "Регіональні електричні мережі"
|Сергій Білоус
|1 043 879
|86 990
|Мистецький арсенал
|Олеся Островська-Люта
|951 193
|79 266
|Аеропорт "Львів"
|Тетяна Романовська
|890 833
|74 236
|Украерорух
|Дмитро Бабейчук
|819 906
|68 325
|Державна іпотечна установа
|Андрій Камуз
|819 164
|68 263
|Одеський припортовий завод
|Сергій Назаренко
|604 293
|50 357
|Турбоатом
|Віктор Суботін
|502 403
|41 866
|ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"
|Руслан Сіробаба
|457 846
|38 153
|Південний машинобудівний завод ім. Макарова
|Сергій Войт
|403 805
|33 650
|ДАК "Автомобільні дороги України"
|Роман Косинський
|358 349
|29 862
|НСК "Олімпійський"
|Валентин Грудзєв
|339 952
|28 329
|Укргідроенерго
|Ігор Сирота
|318 989
|26 582
|Южний морський порт
|Анатолій Яблунівський
|232 001
|19 333
|Укркосмос
|Іван Назарук
|152 883
|12 740
|Центренерго
|Олег Коземко
|не декларував/не надав інформацію
|не декларував/не надав інформацію
|Харківобленерго
|Василь Скопенко
|не декларував/не надав інформацію
|не декларував/не надав інформацію
|Запорізький титано-магнієвий комбінат
|Володимир Сивак
|не декларував/не надав інформацію
|не декларував/не надав інформацію
|
* Фіксованої зарплати + додаткові нарахування. Дані за 2016 рік. Посадовий оклад — 1,041 млн грн в місяць — вказаний відповідно до інформації в опублікованому раніше договорі.
** Дані за 2017 рік
*** Порахувати точну місячну зарплату топ-менеджерів підприємств складно, оскільки нарахування бонусів і премій відбувається нерівномірно протягом року. Сума, вказана в таблиці — це умовний розрахунок щомісячної плати з огляду на річний показник.
Вскоре на ЭП выйдет материал с более подробным анализом зарплат руководителей государственных компаний, в которых редакция вместе с экспертами сравнила заработные платы украинских руководителей с аналогичными зарплатами топ-менеджеров, которые возглавляют такие же компании в частном секторе.
Янина Корниенко, ЭП
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