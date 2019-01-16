Гройсману не нравятся "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза"

Кабинет министров обратится к Наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой предложить новый контракт для правления, в котором зарплаты будут зависеть от конкретных успехов компании.

Об этом на заседании в среду сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что действующий контракт с правлением "Нафтогаза" завершается 22 марта текущего года.

"Я считаю, что действующий контракт имеет неприемлемые условия оплаты труда и различные вознаграждения, которые получает правление НАК", - сказал Гройсман.

"Я выступаю за рыночные зарплаты и вознаграждения для менеджмента госкомпаний. Но я против, чтобы в такое сложное время эти оплаты были не просто большими, а "заоблачно" большими", - заявил премьер.

По его словам, сейчас у правительства возникла юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях заключения нового контракта, в котором будут предусмотрены конкретные вещи.

"Во-первых, должна быть рыночная зарплата, но не заоблачная, а вознаграждения, которые будут в этом контракте, должны быть полностью зависимы от успехов работы компании. Если выполнен план по увеличению добычи газа, тогда зарплата и бонусы могут быть несколько выше", - сказал глава правительства.

"Поэтому мы обратимся сегодня в наблюдательный совет "Нафтогаза" для того, чтобы они предложили новый контракт с менеджментом, на новых условиях, которые будут предусматривать нормальные, рыночные зарплаты и вознаграждения за конкретные успехи в работе компании", - подытожил премьер.

Как сообщалось, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Экономическая правда