Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в городах — Герус

Введение нового рынка электроэнергии, которое, согласно закону, должно состояться 1 июля 2019 года, может привести к отключению некоторых населенных пунктов от электро-, водо- и теплоснабжения.

Об этом написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние три недели за перенос рынка высказались Всемирный банк, ЕБРР, Еврокомиссия, USAID, Союз украинских предпринимателей и другие.

"С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит, как этого и хотело правительство Гройсмана и некоторые энергетические монополии", - написал он.

"Думаю, не все понимают результаты того эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей/расчетов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах", - сообщил Герус.

Представитель Зеленского добавил, что изменения приняты Законом, а имплементация происходила правительством. "Ни Президент, ни СНБО не могут изменить Закон", - написал Герус.

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Напоминаем:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Как заявили ранее в "Укрэнерго", цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных услуг, позволила "Укрэнегро" работать в новом оптовом рынке электрической энергии по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Отмечалось, что Совет нацбезопасности и обороны позже примет решение о введении рынка электроэнергии в Украине, если не будет найден компромисс.

10 Июня, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Экономическая правда