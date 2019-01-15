Новый рынок электроэнергии: стартуют операции по купле-продаже "на сутки вперед"

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Об этом сообщила пресс-служба ГП.

"Филиал "Оператор рынка" ГП "Энергорынок" с 15 января начинает осуществление тестовых операций по купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке на новом программном комплексе оператора рынка XMtrade® / PXS, разработанном компанией SFERA, a.s.", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Энергорынок" в 2018 году начал подготовку к будущей работе двух выделенных из него структур - "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя", необходимых для обеспечения функционирования конкурентного оптового рынка э/э, запуск которого запланирован на июль 2019 года. В конце 2017 года "Энергорынок" создал филиал "Оператор рынка".

Напомним, в исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Экономическая правда