НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" временно работать на новом рынке по старой лицензии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных услуг, позволила НЭК "Укрэнегро" работать в новом оптовом рынке электрической энергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение НКРЭКУ, принятое на заседании комиссии 31 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, что согласно закону "О рынке электрической энергии", лицензия на осуществление передачи в новом рынке может быть выдана оператору только после окончательного решения относительно его сертификации.

Однако в настоящее время сертификация "Укрэнерго" задерживается, в связи с чем компания не может получить новую лицензию своевременно, то есть до 1 июля, пояснили в НКРЭКУ.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Как заявили ранее в "Укрэнерго", цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

Как сообщалось, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

Экономическая правда