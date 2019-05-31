Риски нового рынка электроэнергии: СНБО оставил вопрос открытым

Совет национальной безопасности и обороны позже примет решение о введении рынка электроэнергии в Украине, если не будет найден компромисс.

Об этом заявил 31 мая секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Укринформ.

"Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона нужно откладывать, и вопрос в том, это делать на три месяца, на девять месяцев, на год. Но также была и позиция, что надо готовиться к тому, что он все же будет внедрен. и здесь не последнюю роль сейчас играет способность Верховной Рады рассмотреть изменения в этот закон, который отсрочит (введение рынка электроэнергии) ... сейчас этот вопрос открытым и окончательную позицию будет формировать Кабинет министров ", - сказал Данилюк .

По его словам, на совещании звучало много аргументов в пользу отсрочки введения рынка электроэнергии, в частности, не готова система расчетов, что может произойти скачок цен на нее и тому подобное.

"Но была и другая позиция - Рада проголосовала за закон, он вступает в силу с 1 июля, и все органы государственной власти и регуляторы должны к этому подготовиться. Получается так, что регуляторы подчеркивают, что мы готовы это делать, а участники рынка и парламентарии видят риски. Сейчас была позиция Президента в следующем: еще раз соберитесь и сформируйте единую позицию ... то есть мы дадим определенное время найти компромисс, если нет, то это будет сделано на площадке СНБО ", - резюмировал Данилюк.

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операциипо купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Как заявили ранее в "Укрэнерго", цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынкаэлектроэнергии в запланированные сроки.

Как сообщалось, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных услуг, позволила НЭК "Укрэнегро" работать в новом оптовом рынке электрической энергии, старт которого запланирован на 1 июля 2019 года, по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Экономическая правда