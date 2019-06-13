ЕБРР поддерживает перенос запуска рынка электроэнергии на 3-6 месяцев

В Европейском банке реконструкции и развития подтверждают свою позицию о необходимости отложить запуск рынка электроэнергии с 1 июня 2019 года на 3-6 месяцев для лучшей подготовки к нему, считая более длительные сроки чрезмерными и несущими негативные последствия.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов 13 июня в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Если отложить на год реформу, то особенно у внешних игроков, которые приносят не только деньги, но и технологии, пропадет интерес к рынку. Хороша ложка к обеду: откладывать запуск рынка на год - это чрезмерная пауза", – сказал Усов.

По его словам, особенно эти изменения важны для компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой и в последнее время активно инвестируют в Украину.

"У этих реформ должен быть определенный темп. С нами солидарны операторы рынка, которые также считают, что технические и юридические проблемы не являются непреодолимыми. Основные проблемы можно снять в ближайшие 3-6 месяцев, запуская рынок в тестовом режиме", – сказал представитель ЕБРР.

Он также подчеркнул, что одной из целей реформ рынка электроэнергии является его интеграция в европейский рынок и повышение энергетической безопасности страны, поэтому с этой точки зрения также желательно избежать излишней задержки запуска реформы.

Напомним, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э.

Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется.

Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Напомним:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Как заявили ранее в "Укрэнерго", цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетик и коммунальных услуг, позволила "Укрэнегро" работать в новом оптовом рынке электрической энергии по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

Отмечалось, что Совет нацбезопасности и обороны позже примет решение о введении рынка электроэнергии в Украине, если не будет найден компромисс.

10 Июня, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Экономическая правда