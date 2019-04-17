Цена на газ: Гройсман пригрозил Коболеву отставкой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в случае отказа компании понизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина 17 апреля.

"Или НАК "Нафтогаз Украины" устанавливает цену ниже 8,55 грн/кубометров с 1 мая и сообщает об этом всем украинцам до 24 апреля, или я инициирую отставку руководителя "Нафтогаза" и буду просить правительство поддержать мою позицию", – сказал Гройсман.

Раньше 17 апреля "Нафтогаз" обратился к правительству с просьбой снизить цену на газ, отпускаемый для нужд населения, отменив утвержденное Кабмином положение о ПСО, предусматривающее повышение цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения.

"Это положение, в частности, определяет, что цена "Нафтогаза" на газ для розничных поставщиков газа населению, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 повысится на 15% до уровня 7184,8 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение)", - говорится в пресс-релизе компании.

"Нафтогаз" отмечает, что рыночная цена газа на май, опубликованная состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6,800 тыс. грн за 1 тыс. кубометров с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной по Положению о ПСО.

При этом в НАК заверили, что принятое 3 апреля постановление Кабмина №293, заявленное правительством как разрешение "Нафтогазу" продавать газ населению ниже цены ПСО, в действительности не дает компании такой возможности.

Гройсман назвал это обращение "наглым".

"Этот монополист добился того, чтобы все международные организации от нас требовали рыночных цен на газ. Но пока конъюнктура рыночная такова, что газ может стоить меньше чем 8,55 грн / кубометр, и потому украинское правительство приняло решение и обязало государственную компанию продавать газ по цене меньше чем 8,55 грн / кубометр. Что тут непонятного?" - сказал премьер.

Напомним:

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". Однако премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

В результате Кабмин решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его главой Андреем Коболевым.

При этом Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела "политический окрас" и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом.

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