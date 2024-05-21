Відкат реформи корпуправління задля дивідендів "Укрнафти", "Укренерго" заcтосовує графіки відключення електроенергії

"Центренерго" продовжує розбирати завали після обстрілів її двох ТЕС, українські банки у першому кварталі заробили 40 млрд грн: головні події у житті держкомпаній 11 - 18 травня.

Корпоративне управління держпідприємств Парламент дав задній хід закону про корпоративне управління держпідприємств, щоб "Укрнафта" платила дивіденди безпосередньо до держбюджету, повідомив "Економічній правді" ("ЕП") член команди SOE Weekly Олександр Лисенко. Верховна Рада внесла цю правку, ухвалюючи закон про експорт окремих товарів (законопроєкт №10168-2), який не має нічого спільного ані з держпідприємствами, ані з корпоративним управлінням. Однак, серед іншого, вона внесла зміни до нещодавно прийнятого ключового закону про держпідприємства (законопроект № 5593-д). [Докладніше про цей закон читайте у наших попередніх дайджестах.] Правку вніс голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"). Вона передбачає, що компанії, які (а) перейшли під управління держави внаслідок примусового відчуження або конфіскації майна в умовах воєнного стану [зокрема, "Укрнафта" – докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів], та (б) в яких акціонером є суб'єкт господарювання з державною часткою 50% і більше ["Нафтогазу належить 50% + 1 акція "Укрнафти" – SOE Weekly], сплачуватимуть дивіденди безпосередньо до держбюджету. "Іншими словами, "Нафтогаз"... більше не матиме права на отримання дивідендів як акціонер... а "Укрнафта" повинна буде сплачувати дивіденди напряму до бюджету (як це було до прийняття закону про корпоративне управління держпідприємствами)", – заявив Лисенко. Він назвав це відкатом реформи корпоративного управління. Запровадження консолідованої виплати дивідендів було одним із важливих досягнень після прийняття законопректу 5593-д. Зокрема, це було однією з рекомендацій ОЕСР при розробці цієї реформи. "Прийняття законопроєкту №5593-д саме відповідно до стандартів ОЕСР було передумовою отримання такого важливого для України фінансування від наших [міжнародних] партнерів, зокрема, МВФ. А тепер виходить, що ми обіцяли прийняти хороший закон, але не обіцяли його потім не змінювати," – додав він. Це не перша спроба держави запровадити таку норму. Наприклад, як ми повідомляли раніше, держава хотіла забрати у "Нафтогазу" право приймати рішення щодо дивідендів своїх дочірніх компаній у проєкті закону про держбюджет на 2024 рік. [Практика, що відповідає Принципам ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами, передбачає, що дивіденди консолідуються на рівні материнської компанії. Натомість практика, коли дочірні компанії держпідприємства сплачують дивіденди безпосередньо до держбюджету, порушує принцип ОЕСР щодо рівних умов для держпідприємств та приватних компаній. – SOE Weekly.] Як ми повідомляли раніше, "Укрнафта" має сплатити державі загалом 8 млрд грн (202 млн євро за середнім обмінним курсом у 2023 році) дивідендів за 2023 рік. Аудійована фінансова звітність "Укрнафти" за 2022 або 2023 роки не була публічно доступною на момент написання дайджесту. Також ми писали, що "Укрнафта" заробила майже 24 млрд грн (607 млн євро) чистого прибутку у 2023 році.

Банки У першому кварталі 2024 року українські банки отримали сукупний прибуток у розмірі 40 млрд грн (965 млн євро); 60% припадає на держбанки, повідомляє платформа відкритих даних Opendatabot. Платформа також повідомила, що на 10 найбільших банків на ринку припадає 84% загального прибутку – 34,2 млрд грн (825 млн євро за середнім курсом за відповідний період). Шість держбанків отримали 60% загального прибутку українських банків. [П'ять із шести держбанків входять до десятки найбільших банків України. – SOE Weekly.] Як зазвичай, найбільше заробив "ПриватБанк" – 13,86 млрд грн (334 млн євро), або 57,1% від суми прибутків держбанків. Прибуток "ПриватБанку" (16,04 млрд грн або 387 млн євро) на 14% менший порівняно з першим кварталом 2023 року, додає Opendatabot. [Як ми писали раніше, у 2023 році банк відзвітував про чистий прибуток у розмірі 37,8 млрд грн (956 млн євро). Також ми повідомляли, що "ПриватБанк" сплатив до держбюджету 50 млрд грн (1 млрд 264 млн євро) податків та дивідендів. Це становить цілих 3% від загальних прогнозованих доходів держбюджету на 2024 рік. – SOE Weekly.] На другому місці – "Ощадбанк" з 4,86 млрд грн (117 млн євро), або 20% прибутку держбанків. [Як ми писали раніше, у 2023 році "Ощадбанк" заробив рекордні 6 млрд грн (152 млн євро) прибутку (за даними аудиту). Крім цього, ми писали, що "Ощадбанк" сплатив державі першу половину дивідендів за 2023 рік – 0,7 млрд грн (18 млн євро). – SOE Weekly.] "Укрексімбанк" посідає третє місце з 2,47 млрд грн, або 60 млн євро (10,2%). "Укргазбанк" заробив 1,91 млрд грн, або 46 млн євро (7,9%). Нещодавно націоналізований "Сенс Банк" посідає п'яте місце з 1,19 млрд грн, або 29 млн євро (4,9%). [Як ми повідомляли раніше, "Сенс Банк", який раніше належав підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Пьотру Авену та Андрєю Косогову, було націоналізовано наприкінці липня 2023 року. Докладніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.] Лише PINbank, який нещодавно перейшов під контроль держави, зазнав 7,6 млн грн (близько 200 тис євро) збитку. [Як ми повідомляли раніше, PINbank, який раніше належав російському олігарху Євгенію Гінеру, перейшов під контроль Фонду державного майна України (ФДМУ). – SOE Weekly.]