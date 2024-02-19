OTP може купити "Сенс банк", ПриватБанк платить найбільші податки

ФДМУ продає активи "Київського протезно-ортопедичного підприємства", "Нафтогаз" у січні сплатив 6 млрд грн податків: головні події у житті держкомпаній 10–16 лютого.

Корпоративне управління держпідприємств Кабмін продовжив повноваження члена правління "Укрзалізниці". 13 лютого 2024 року Кабінет Міністрів призначив Антона Мішина членом правління "Укрзалізниці" строком до 31 березня 2025 року, фактично продовживши його повноваження. Як ми писали раніше, 18 квітня 2023 року Кабмін призначив Мішина новим членом правління компанії строком на шість місяців. [Відповідно до статуту "Укрзалізниці", Кабмін призначає голову та членів правління за поданням наглядової ради "Укрзалізниці". Таким чином, у випадку "Укрзалізниці" Кабмін приймає фінальне рішення не лише щодо призначення голови правління, але й всіх інших членів правління компанії. – SOE Weekly.] Мішин обіймає посаду фінансового директора "Укрзалізниці" з серпня 2022 року. З липня 2019 року по квітень 2022 року він був виконавчим директором та директором з фінансів та ризиків "ДТЕК ВДЕ". З 2016 по 2019 рік працював фінансовим директором "ДТЕК Енерго". У 2015-2016 роках працював фінансовим директором та членом правління ПАТ "Укртранснафта". З 2014 по 2015 рік був директором департаменту економіки та планування "Нафтогазу". З 2008 по 2013 рік Мішин працював фінансовим директором Єнакіївського металургійного заводу (входить до групи "Метінвест"). Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Банки "ПриватБанк" переказав авансом до держбюджету 26 млрд грн податку на прибуток та перший транш дивідендів за 2023 рік, повідомила прес-служба банку 15 лютого 2024 року. Як ми повідомляли раніше, 5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив мінімальний норматив виплати дивідендів для держпідприємств на рівні 80%, але підприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів. Відповідно до рішення Кабміну, "ПриватБанк" виплатить 80% чистого прибутку за 2023 рік у вигляді дивідендів. Банк прозвітував про чистий прибуток у розмірі 37,8 млрд грн за 2023 рік. Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. OTP зацікавлений у придбанні "Сенс Банку". За даними джерел "Економічної правди" (ЕП), західні банківські групи, серед яких зокрема угорський OTP Bank Plc., дійсно зацікавлені в приватизації "Сенс Банку". [Як ми повідомляли раніше, "Сенс Банк", який раніше належав підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Пьотру Авену та Андрєю Косогову, було націоналізовано наприкінці липня 2023 року. – SOE Weekly.] Українська дочірня компанія OTP відмовилася відповідати на запит ЕП щодо потенційної угоди, зазначивши, що "не уповноважена коментувати наміри групи". Якщо угода відбудеться і український OTP буде об'єднано із "Сенс Банком", то новоутворений банк може стати четвертим в Україні за розміром чистих активів після трьох державних "ПриватБанку", "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", додає ЕП. Якщо інтерес OTP є реальним, потенційний продаж "Сенс Банку" може зіткнутися з певними труднощами, оскільки угорська група все ще працює в Росії. З цієї причини Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло OTP Bank до списку компаній-спонсорів війни. Однак у жовтні 2023 року банк із цього списку було вилучено на вимогу Угорщини. Натомість Угорщина пообіцяла розблокувати виділення Україні 500 млн євро з військового фонду ЄС, пише ЕП. Водночас зацікавленість інвесторів до "Укргазбанку" виглядає менш реалістичною, зазначає видання. За даними ЕП, Мінфін активізував переговори з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) щодо входження корпорації у капітал банку. [Раніше ми повідомляли три роки тому, 25 січня 2021 року "Укргазбанк" уклав із МФК угоду про конвертований кредит. Тоді заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук повідомив, що МФК надасть "Укргазбанку" п'ятирічний кредит у розмірі 30 млн євро, який вона може конвертувати у частку в капіталі банку до 20%. – SOE Weekly.] Як ми писали нещодавно, 24 січня 2024 року Драганчук повідомив ЕП, що наприкінці минулого року іноземні інвестори висловили зацікавленість у приватизації двох українських держбанків – "Укргазбанку" та "Сенс Банку". За його словами, міністерство готує банки до продажу і незабаром залучить фінансових радників. Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Енергосектор Група "Нафтогаз" сплатила 6 млрд грн податків за перший місяць 2024 року. 13 лютого 2024 року Група "Нафтогаз" повідомила, що сплатила 6,1 млрд грн до державного та місцевих бюджетів за січень 2024 року. За словами компанії, це становить 8,5% від загальних податкових надходжень України за цей період. Як ми повідомляли раніше, у 2023 році Група "Нафтогаз" сплатила 83,4 млрд грн податків до держбюджету та ще 6,8 млрд грн до місцевих бюджетів. Як ми писали у 2023 році, Група "Нафтогаз" сплатила: 33 млрд грн податків за перші чотири місяці (січень-квітень 2023 року);

понад 48 млрд грн за сім місяців (січень-липень 2023 року);

понад 70 млрд грн за дев'ять місяців (січень-вересень 2023 року);

понад 75 млрд грн за десять місяців (січень-жовтень 2023 року). "ОГТСУ" отримає 1 800 захисних габіонів від Японії. 12 лютого 2024 року "Оператор газотранспортної системи України" ("ОГТСУ") повідомив, що Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та заступник головного представника українського офісу Японського агентства міжнародного співтовариства (JICA) Сатоші Сугімото оголосили про передачу 1 800 габіонів, які будуть використані для фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури "ОГТСУ" в різних областях України. 320 габіонів вже доставлено, повідомили в компанії. За словами гендиректора "ОГТСУ" Дмитра Липпи, вони будуть розповсюджені по всім лінійно-виробничим управлінням компанії. Особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах, додав він. Решту габіонів "ОГТСУ" отримає найближчим часом. Планується, що захисні споруди будуть встановлені одразу після їх прибуття на об’єкти. Як ми повідомляли раніше, у 2023 році Росія продовжила здійснювати атаки ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. [Після кожної масової ракетної атаки Росії по критично важливій інфраструктурі України восени 2022 та взимку 2023 року відбувалися аварійні відключення, які тривали кілька днів через проведення ремонтних робіт. Під час таких відключень люди в Україні залишалися без електрики, опалення, водопостачання або доступу до мобільного зв'язку – SOE Weekly.] "Укренерго", "Нафтогаз", "ОГТСУ" та "Укргідроенерго" продовжують отримувати фінансову підтримку від міжнародних донорів для відновлення своєї інфраструктури після атак. Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.