Держава хоче відібрати у "Нафтогазу" право вирішувати по дивідендах "дочок", ФДМУ продав "Волиньторф"

Корпоративне управління держпідприємств

Держава хоче позбавити "Нафтогаз" права приймати рішення про розмір дивідендів щодо своїх дочірніх компаній. Законопроєкт про держбюджет на 2024 рік (законопроєкт №10000) пропонує встановити обов’язок для компаній, 50 і більше відсотків акцій яких належать "Нафтогазу", сплатити дивіденди за 2023 рік безпосередньо до держбюджету у розмірі не менше 90 відсотків, у строк до 1 липня 2024 року.

[Зазначаємо, що законопроєктом встановлюються окремі вимоги саме до "Нафтогазу", що не може вважатися належною практикою. Україна вже вдавалась до практики встановлення окремих правил для окремих держкомпаній у минулому, але в останні роки значною мірою припинила використовувати такий підхід. – SOE Weekly.]

Законопроєкт також встановлює вимоги до решти держкомпаній, що перебувають у прямій власності держави, а також їхніх дочірніх компаній, щодо сплати до 1 липня 2024 року дивідендів за 2023 рік безпосередньо до держбюджету, так само встановлюючи мінімальний розмір 90 відсотків, але лише у випадку, якщо ці держкомпанії не приймуть рішення про виплату дивідендів самостійно до 1 травня 2024 року.

[Видається, що, принаймні технічно, решта держкомпаній мають можливість самостійно прийняти рішення щодо виплати дивідендів по своїм "дочкам", у той час як для "Нафтогазу" такого права навіть не передбачено. Разом з тим незрозуміло, чи зможуть інші держпідприємства відхилятися від мінімального нормативу виплати дивідендів у розмірі 90 відсотків.

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Важливо також зазначити, що Закон про Держбюджет на 2023 рік містив таке саме положення щодо порядку виплати дивідендів держкомпаніями та їх "дочками", але не встановлював окремих правил для дочірніх компаній "Нафтогазу".

Практика, яка відповідає Рекомендаціям ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами, передбачає, що дивіденди мають виплачувати на консолідованій основі на рівні материнської компанії. У свою чергу, практика, коли дочірні компанії сплачують дивіденди безпосередньо до держбюджету (а не до материнської компанії), порушує принцип рівних умов між держпідприємствами та приватними компаніями.

Така практика є наслідком існуючого в Україні законодавства, яке регулює діяльність держкомпаній, зокрема Закону "Про управління об'єктами державної власності". Також, це не співвідноситься із загальним корпоративним законодавством України, що застосовується до приватних компаній, за яким рішення про дивіденди приймає безпосередній власник.

У випадку дочірніх компаній "Нафтогазу" таким безпосереднім власником має бути "Нафтогаз", а не уряд. Такий стан справ також не відповідає керівним принципам ОЕСР, якими прямо зазначено, що практика діяльності держкомпаній повинна відповідати загальноприйнятим корпоративним нормам. – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли раніше, серед зобов’язань України в рамках поточної програми МВФ – ухвалення закону, який має привести систему корпоративного управління у відповідність до Рекомендацій ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємств (законопроєкт № 5593-д).

Одним із запропонованих удосконалень у законопроєкті № 5593-д є впровадження належної дивідендної політики для держкомпаній, що, зокрема, у подібних ситуаціях передбачає усунення існуючої практики та запровадження виплати дивідендів на консолідованій основі.

Крім того, як ми писали раніше, нещодавно США наполягли на тому, щоб українська влада ухвалила законопроєкт № 5593-д у відповідності до рекомендацій ОЕСР до осені 2023 року як пріоритетну реформу. Детальніше читайте про це в одному з наших попередніх дайджестів.

[До основних дочірніх компаній "Нафтогазу" належать "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Укртрансгаз" і "Укртранснафта".

Як ми писали раніше, голова правління "Укрнафти" Сергій Корецький повідомив у Facebook, що в січні-квітні 2023 року "Укрнафта" отримала близько 7 млрд грн чистого прибутку. Як зазначалося, цей показник, швидше за все, не є аудійованим.

Нам не вдалося знайти офіційної звітності про прибутки "Укрнафти". Також нам не вдалося знайти фінансову звітність "Укрнафти" за 2022 рік. – SOE Weekly.]

ВАКС продовжив строк дії обов’язків для Коболєва. 6 жовтня 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повідомив, що частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження обов’язків, покладених раніше на колишнього голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, ще на місяць.

[Нам не вдалося знайти відповідну ухвалу ВАКСу у відкритому доступі на момент написання цього дайджесту – SOE Weekly.]

Згідно з повідомленням ВАКСу, Коболєв повинен:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;

повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон.

За словами юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва, прокурори САП просили продовжити дію обов’язків на два місяці, але суд продовжив їх лише на один місяць. Водночас, ВАКС скасував обов'язок отримувати дозвіл на виїзд за кордон, хоча обов'язок здати паспорти залишився, і виїзд за кордон все ще обмежений, додали в "Міллер".

Раніше ми повідомляли, що 25 вересня 2023 року ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката Коболєва, зменшивши розмір застави з 229 млн грн до вже внесених 107 млн грн. Також ВАКС продовжив строк дії обов’язків для Коболєва до 10 жовтня 2023 року. Детальніше читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Як ми писали раніше, 19 січня 2023 року НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні (незаконному нарахуванні собі) у 2018 році понад 229 млн грн, які були частиною премій, виділених команді "Нафтогазу" у травні 2018 року за перемогу компанії над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді.

Більш детальну інформацію про справу Коболєва можна знайти у наших попередніх дайджестах.

Аналіз цього кейсу читайте у серії колонок членів команди SOE Weekly Андрія Бойцуна, Олександра Лисенка та Дмитра Яблоновського: "Чи є премії Коболєва загрозою для реформи корпоративного управління? Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4 та Частина 5.