Кропачев викупив шахту у бізнес-партнера Януковича

ТОВ "Укрдонінвест", основним власником якого є торезький бізнесмен Віталій Кропачев, увійшло до складу засновників ТОВ "Краснолиманське".

Про це ЕП повідомив співрозмовник на ринку.

За його даними, зараз "Укрдонінвесту" належить 86,5% "Краснолиманського". Ця частка була викуплена у структур колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Ігоря Гуменюка (їм належало 72% компанії), Василя Мікуліна (екс-гендиректора ЗАТ "АРС") та Ірини Фрідман (колишній фіндиректор "АРС"), кожному з яких належало по 7,25% компанії.

Як повідомляла ЕП, переговори про викуп мажоритарної частки статутного фонду ТОВ "Краснолиманське" були проведені ще в середині минулого року.

ТОВ "Краснолиманське" з 2003 року працювало в межах ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська".

У 2014 році після втечі Віктора Януковича в Росію, приватна фірма була позбавлена ​​доступу до державних пластів, а всі її співробітники переведені на роботу в однойменне ДП.

На ринку Ігоря Гуменюка знають як ситуативного бізнес-партнера Олександра Януковича. Одним з найвідоміших їх спільних проектів стала приватизація контрольного пакету акцій "Донбасенерго" в 2013 році.

Шахта "Краснолиманська" видобуває вугілля марки "Г" (газове), основною точкою збуту якого є Вуглегірська ТЕС "Центренерго".

Як повідомляла ЕП, в даний час Віталій Кропачев займається скупкою енергоресурсної бази "Центренерго".

Дмитро Рясний