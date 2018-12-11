"Центренерго" піде "правильним" людям з оточення президента – нардеп

Президент Петро Порошенко збирається через підставних осіб купити останню державну компанію з виробництва теплової енергетики - "Центренерго".

Про це в своєму блозі на УП стверджує депутат Сергій Лещенко.

"Конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться в четвер. Заставу за участь в ньому внесли всього дві компанії. Стартова ціна - близько 200 мільйонів доларів, від якої буде зроблено кілька ставок, і "Центренерго" піде "правильним" покупцям", - стверджує він .

Перший учасник - фірма Віталія Кропачева.

"Це - "другий Курченко", через якого заробляє клан Порошенка і на якого за нинішньої влади переписують майно Януковича", - пише Лещенко.

Другий учасник продажу "Центренерго" - це білоруси, унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", за якими, за словами різних конспірологів, можуть ховатися лідери Народного фронту Іванчук та Яценюк.

Відзначається, що заявки на покупку не подав ніхто з серйозних міжнародних інвесторів, хоча вивчати ситуацію приїжджали чехи, американці з Xcoal, а на одну зі станцій "Центренрго" у Трипіллі недавно також приїжджав міністр енергетики США Рік Перрі.

"У підсумку, за інсайдерською інформацією, "Центренерго" повинен купити "клан Порошенка", а значить - переможцем конкурсу, який призначений на четвер, вже зараз в тіньовому режимі визначено Кропачева", - зазначає Лещенко.

За словами депутата, Порошенко з Кононенко давно готувалися прихопити "Центренерго". З 2016 року членом наглядової ради компанії, заступником голови наглядової ради став помічник Кононенко Олександр Візир. А заступником голови Фонду державного майна, який виставив "Центренерго" на торги, в тому ж році став інший помічник Кононенко Володимир Державін.

"Ставши власниками "Центренерго", Карпачова і стоять за ним Порошенко з Кононенко стануть такими ж зацікавленими в шахрайській схемі "Роттердам плюс", як і Ринат Ахметов", - підкреслює він.

Раніше повідомлялося, що на приватизацію "Центренерго" є п'ять претендентів, зокрема білоруське унітарне підприємство "Нафтобітумний завод".

Згідно з розпорядженням Кабміну, пакет складається з 289,2 млн акцій, що становить 78,2% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 375,9 млн гривень, його початкова ціна становить 5,9 млрд гривень.

Економічна правда