Скромні дивіденди від облгазів Фірташа, на приватизаційному фронті – без змін

Енергосектор

"Укртрансгаз" розпочинає сезон закачування газу до підземних сховищ. 2 квітня 2024 року "Укртрансгаз", дочірня компанія "Нафтогазу", повідомила про завершення опалювального сезону 2023/2024 років та початок нового сезону закачування газу до підземних сховищ.

За опалювальний сезон 2023/2024 року з підземних сховищ було відібрано 8,5 млрд кубометрів газу, з яких 6,7 млрд кубометрів було використано Україною, додали в компанії.

"Укртрансгаз" безперебійно виконує всі свої зобов'язання як перед внутрішніми споживачами, так і перед іноземними енергетичними компаніями", – зазначив очільник Укртрансгазу" Роман Малютін.

Як ми повідомляли раніше, європейські трейдери заробили близько 320 млн дол. на використанні українських підземних сховищ.

За даними "Нафтогазу", у 2023 році іноземні трейдери та енергетичні компанії зберігали в Україні 2,5 млрд кубометрів газу. "Нафтогаз" має намір збільшити цей показник до 4 млрд кубометрів у 2024 році.

"Нафтогаз" заявив, що цього року Україна запропонувала іноземним клієнтам до 10 млрд кубометрів газу зі сховищ, що становить третину від загальної потужності українських підземних сховищ.

Також ми писали, що у січні-лютому 2024 року іноземні трейдери транспортували в Україну понад 60 млн кубометрів газу.

Згодом ми повідомляли, що російська ракетна атака пошкодила наземну інфраструктуру газосховища "Нафтогазу" на заході України. Докладніше про це читайте у нашому попередньому дайджесті.

"Укрнафта" заробила майже 24 млрд грн чистого прибутку у 2023 році (за результатами аудиту). 4 квітня 2024 року "Укрнафта" повідомила, що компанія Grant Thornton завершила незалежний аудит.

[Це означає також, що "Укрнафта" змінила аудитора у 2022 або 2023 році. До того, як у листопаді 2022 року акції компанії були вилучені державою, її фінансову звітність перевіряла компанія "Великої четвірки" – PwC. – SOE Weekly.]

Чистий прибуток за 2023 рік – 23,6 млрд грн. Дивіденди за 2023 рік удвічі перевищують загальну суму виплат за останні десять років.

[Фінансова звітність "Укрнафти" за 2022 або 2023 роки не була публічно доступною на момент написання дайджесту. "Укрнафта" зазначила, що планує опублікувати фінансову звітність до 30 квітня.

Відповідно до законодавства України, акціонерні товариства (АТ), особливо публічні, зобов’язані оприлюднювати різні види інформації про свою діяльність, включаючи фінансову звітність.

Проте, з початком повномасштабного російського вторгнення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила не публікувати відповідну інформацію.

У червні НКЦПФР прийняла рішення, згідно з яким з 1 січня 2024 року АТ зобов’язані відновити розкриття інформації, включно з інформацією, яку не було розкрито протягом минулих періодів, коли їх було звільнено від цього обов'язку. – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли раніше, "Укрнафта" сплатила державі 3,9 млрд грн дивідендів за 2023 рік. Це перша частина виплат; за весь рік "Укрнафта" має виплатити загалом 8 млрд грн дивідендів.

[Відповідно до рішення Кабміну, "Укрнафта" має спрямувати 30% чистого прибутку за 2023 рік на дивіденди за умови, що 50% прибутку буде використано на капітальні інвестиції, затверджені Кабміном у фінплані компанії на 2024 рік. – SOE Weekly.]

Пізніше ми писали, що 1 березня 2024 року Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план ПАТ "Укрнафта" на 2024 рік. Директор "Укрнафти" Сергій Корецький тоді повідомив, що "Укрнафта" заробила 24 млрд грн чистого прибутку у 2023 році. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Як ми повідомляли раніше, у 2023 році "Укрнафта" сплатила понад 25 млрд грн податків.

Перед цим ми також повідомляли, що затверджений Кабміном фінплан "Укрнафти" на 2023 рік передбачає 74 млрд грн чистого доходу від операційної діяльності, 12 млрд грн чистого прибутку та 25 млрд грн податкових платежів.

Згодом ми писали, що у своєму аналізі для Forbes Україна економіст CASE Україна Василь Поворозник піддав сумніву заяви Корецького про квартальні прибутки компанії, зниження витрат, збільшення видобутку та прозорість.

Він дійшов висновку, що на фінансові результати "Укрнафти" вплинули два фактори: зростання ринкових цін на бензин і дизпаливо (45% і 54% відповідно) та продаж "Укрнафтою" газу, який компанія отримала у рахунок виплати їй історичного боргу "Нафтогазом".

Поворозник також заявив, що фінансова звітність, оприлюднена "Нафтогазом" – мажоритарним акціонером "Укрнафти", який включає її звітність до своєї консолідованої звітності – не узгоджується із цифрами, які називав Корецький.

Раніше ми також повідомляли, що акції "Укрнафти", "Укртатнафти", "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора" (ЗТР) було вилучено "для потреб держави" та передано Міністерству оборони 6 листопада 2022 року.

Після примусового вилучення корпоративних прав держава замінила менеджмент у більшості з цих компаній. Колишнього генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецького було призначено керівником одночасно "Укрнафти" (8 листопада) та "Укртатнафти" (10 листопада). Докладніше – в одному з наших попередніх дайджестів.

[У відкритому доступі відсутні публічні заяви про результати діяльності "Укртатнафти", яка володіє Кременчузьким НПЗ, а також будь-яка аудійована чи неаудійована фінансова звітність чи інша офіційна звітність цієї компанії за 2022 чи 2023 роки.

Також невідомо, чи "Укрнафта", яка, схоже, контролюється у такий самий спосіб, як "Укртатнафта", у т.ч. маючи одного керівника, включає фінансову звітність "Укртатнафти" до своєї консолідованої звітності. – SOE Weekly.]

"Чорноморнафтогаз", який управляє газорозподільними компаніями Фірташа, виплачує 1,5 млн євро дивідендів за 2022 рік. 2 квітня 2024 року голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума повідомила, що "Чорноморнафтогаз", дочірня компанія "Нафтогазу", як управитель конфіскованих облгазів Дмитра Фірташа, виплатила 63,6 млн грн [1,5 млн євро за поточним курсом – SOE Weekly] за 2022 рік.

Раніше, у січні 2024 року, група "Нафтогаз" повідомила, що облгази, які перебувають в управлінні компанії, перерахують 226,7 млн грн (5,4 млн євро) дивідендів за 2022 рік до держбюджету протягом першого півріччя 2024 року кількома траншами.

Як ми повідомляли раніше, 16 січня 2023 року "Нафтогаз" змінив керівництво регіональних газорозподільних компаній "Харківгаз" та "Дніпрогаз". Ці компанії входили до групи "Регіональна газова компанія" ("РГК") олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

"РГК" звинуватила "Нафтогаз" у "спробі рейдерства". "Нафтогаз" у свою чергу послався на рішення Кабміну № 429-р від 28 травня 2022 року, яким корпоративні права близько 20 облгазів було передано "Чорноморнафтогазу".

Раніше у травні 2022 року Печерський суд Києва наклав арешт на акції облгазів Фірташа через ухилення від сплати за користування газовими мережами. (Потім Кабмін передав ці права "Чорноморнафтогазу".) Після цього "РГК" подала позови про скасування рішення Печерського суду. Це значно затягнуло процес зміни менеджменту цих облгазів.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" створив нову дочірню компанію ТОВ "Газорозподільні мережі України" для консолідації облгазів.

Згодом ми повідомляли про наступну хвилю поглинання газорозподільних компаній Фірташа, які також входили до складу "РГК". Про "Сумигаз", "Вінницягаз", "Дніпропетровськгаз", "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз", "Миколаївгаз", "Черкасигаз", "Волиньгаз", "Чернігівгаз", "Закарпатгаз", "Рівнегаз", "Запоріжгаз", "Чернівцігаз" та "Тернопільгаз" читайте докладніше у наших попередніх дайджестах.

19 грудня 2023 року "Нафтогаз" повідомив, що "Тисменицягаз", "Коростишівгаз", "Луганськгаз" та "Мелітопольгаз" перейшли під контроль держави та приєдналися до Групи "Нафтогаз". Дві останні компанії знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тому оперативне управління ними буде здійснюватися після деокупації.

У результаті, Група "Нафтогаз" зараз управляє 27 газорозподільними компаніями, які планували передати під контроль держави до кінця 2023 року, пояснили в "Нафтогазі".

Об'єднання облгазів робить "Нафтогаз" монополістом у розподілі газу, але це захід воєнного часу, і їх слід приватизовувати на відкритих аукціонах, коли "дозволить ситуація", заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Європейські оператори компенсуватимуть "Укренерго" витрати на транзит електроенергії. 3 квітня 2024 року "Укренерго" повідомило, що з 1 липня 2024 року європейські оператори компенсуватимуть витрати на передачу електроенергії магістральними мережами України.

Раніше ці витрати покривали українські учасники ринку електроенергії, які оскаржували це зобов’язання в судах. Тепер вони будуть звільнені від цього фінансового навантаження, пояснили в компанії.

Для отримання компенсації за європейськими правилами "Укренерго" приєдналося до механізму ITS – багатосторонньої угоди між операторами енергосистеми ENTSO-E. Стати учасником цієї угоди "Укренерго" змогло після набуття повноправного членства в ENTSO-E, зазначили в компанії.

За словами "Укренерго", розмір компенсації напряму залежить від річного обсягу міждержавних перетоків електроенергії в магістральній мережі. Чим більший обсяг транзитної електроенергії, тим більший розмір компенсації інфраструктурних витрат та технологічних втрат в мережі, що виникають під час її передачі.

Отримані кошти "Укренерго" зможе використовувати для розвитку своєї енергетичної інфраструктури. Компанія також сплачуватиме свою частку за транзит української електроенергії мережами сусідніх країн, додали в "Укренерго".