Офіційно: "Центренерго" не продадуть цього року

Конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" 13 грудня не відбудеться.

Про це заявив в.о. Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

"Учасники конкурсу - ТОВ "Укрдонінвест" та Виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод" - не допущені до участі в конкурсі, оскільки подана ними документація не відповідає вимогам законодавства", - написав Трубаров.

"Зокрема, [документація не відповідає] пункту … щодо надання інформації та копій документів стосовно пов’язаних з потенційним покупцем осіб. Також ненадано копії документів, на підтвердження отримання коштів на суму не меншу ніж початкова ціна продажу об’єкту", - повідомив він.

"Крім того, за інформацією наданою правоохоронними органами, кінцевим бенефіціарним власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ, про що учасник не повідомив в конкурсній документації", - повідомив керівник ФДМ.

Фонд держмайна мав намір продати державний пакет акцій "Центренерго" (78,2% акцій) на аукціоні з початковою ціною 5,9 млрд гривень.

Раніше повідомлялося про зацікавленість в участі у конкурсі принаймі п'яти учасників. Втім, як стало відомо пізніше, тільки двоє з них внесли обов'язковий платіж для участі - фірма "смотрящего" за вугільною промисловістю Віталія Кропачева та білоруське підприємство "Нафтобітумний завод".

Радником з приватизації ПАТ "Центренерго" є польський підрозділ компанії EY — Ernst&Young z Corporate Finance sp.k.

"Центренерго" є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України.

"Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.

"Центренерго" в 2017 році збільшило чистий прибуток в 4,9 рази в порівнянні з 2016 роком - до 1,9 млрд гривень, чистий дохід - на 2,1%, до 10,9 млрд гривень, валовий прибуток - на 19,3 %, до 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, згідно з останніми змінами до держбюджету-2018, в міністерстві фінансів очікують, що до кінця 2018 року приватизація принесе в бюджет 18,8 млрд грн замість початково запланованих 21,3 млрд грн.

Економічна правда