Ціна біткоїна вперше з травня 2022 року перевищила 41 тисячу доларів

Біткойн зріс на 5,1%, перетнувши позначку в 41 тис дол, вперше з травня 2022 року через очікування зниження процентних ставок і перспективі збільшення попиту з боку сектору біржових фондів.

Про це пише Bloomberg.

Токен зріс на цілих 5,1% до 41 746 дол, і станом на ранок 4 грудня у Лондоні він трохи не досяг цієї позначки, підскочивши в 2023 році до 152%. Останній раз біткойн був на таких рівнях у квітні 2022 року, до обвалу стейблкойну TerraUSD , який спричинив розгром цифрових активів на 2 трильйони доларів.

Також менші токени, такі як Ether і Dogecoin, також піднялися. Коефіцієнт 100 найбільших криптовалют додав понад 4%.

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"Інвестори все більше переконуються, що Федеральна резервна система покінчила з підвищенням процентних ставок у міру охолодження інфляції, зосереджуючись на ймовірному масштабі скорочення базових витрат на запозичення наступного року", – йдеться в повідомленні.

Крім того, криптоіндустрія також очікує результатів заявок від таких компаній, як BlackRock, на створення перших спотових криптовалютних ETF - біржових фондів, ціна яких буде прив'язана до біткоїна.

"Біткойн продовжує підтримуватися оптимізмом щодо схвалення SEC для ETF і зниження ставки ФРС у 2024 році", — написав у примітці Тоні Сикамор , ринковий аналітик IG Australia Pty.

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Нагадаємо:

Один з найбільших світових фінансових холдингів JPMorgan знизив свою оцінку собівартості виробництва криптовалюти Bitcoin після нещодавнього перегляду методології Кембриджського індексу споживання електроенергії для біткоїна (CBECI).

Економічна правда.