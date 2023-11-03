Сема Бенкмана-Фріда визнали винним у багатомільярдному шахрайстві з FTX

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Сема Бенкмана-Фріда засудили за масштабне шахрайство, що призвело до краху його біржі FTX, після місячного судового розгляду.

Про це пише Bloomberg.

Бенкмана-Фріда визнали винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові після того. Йому загрожує до 20 років в'язниці за кожним із найсерйозніших звинувачень. Суддя призначив дату винесення вироку в березні.

"Цей вердикт є перемогою прокурора США Деміана Вільямса з Манхеттена в найгучнішому кримінальному переслідуванні в криптосвіті. Це також завершує вражаюче падіння Банкмана-Фріда з початку 2022 року, коли FTX оцінювали в 32 мільярди доларів, а знаменитості, зокрема Том Брейді, Ларрі Девід і Стеф Каррі, отримували гроші за те, щоб спонукати людей торгувати цифровою валютою на платформі", – пише видання.

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Бенкман-Фрід "здійснив одне з найбільших фінансових шахрайств в історії Америки. Багатомільярдна схема, спрямована на те, щоб зробити його королем криптовалют," – сказав Вільямс після вироку.

Прокурори заявили, що Бенкмен-Фрід керував переказом грошей клієнтів FTX до Alameda Research, афілійованого хедж-фонду, для ризикованих інвестицій, політичних пожертвувань і дорогої нерухомості до того, як обидві компанії збанкрутували минулого року.

Юристи Бенкмана-Фріда позиціонували його, як працьовитого математика, який добросовісно намагався змінити ситуацію в компанії, що швидко погіршувалася минулого року.

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Адвокат Бенкмана-Фріда Марк Коен заявив, що розгляне апеляцію: "Ми дуже розчаровані результатом. Містер Бенкман-Фрід стверджує свою невинуватість і продовжуватиме енергійну боротьбу з висунутими проти нього звинуваченнями".

Крипторинки впали після вердикту, але втрати в основному були стримані. Деякі прихильники індустрії заявили, що засудження підкреслює кінець ери ризикованих і протиправних дій, вказуючи на більш регульоване майбутнє з ширшим впровадженням цифрових активів.

Інші стверджували, що вердикт підтвердив, що криптовалюта є сектором, розрізаним слабкими сторонами, які приваблюють злочинців, хакерів і країни-ізгої.

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Нагадаємо:

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників біржі, щоб повернути понад 1 млрд дол, які вони, ймовірно, незаконно привласнили у місяці, що передували краху біржі минулого року.

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня 2022 року на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Бенкмана-Фріда американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

У серпні 2023 року його відправили до в'язниці після того, як суддя скасував його заставу, визнавши, що обвинувачений засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX щонайменше двічі маніпулював свідками.











