Binance заплатить США 4 мільярди доларів за врегулювання кримінальної справи

Найбільша криптобіржа Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу.

Про це пише Bloomberg.

Binance заплатить 4,3 млрд дол в рамках однієї з найбільших корпоративних угод в історії США. Це стане одним із найбільших штрафів у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою.

"Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через скоєні нею злочини — тепер вона сплачує одні з найбільших корпоративних штрафів в історії США", – заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

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Чжао заплатить штраф у розмірі 50 млн дол за угодою, яка зобовʼязує його піти з посади генерального директора.

21 листопада Чжао визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю у федеральному суді Сіетла. Угода, в якій беруть участь Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США, завершує багаторічне розслідування діяльності біржі.

Чжао загрожує до 10 років увʼязнення, але очікується, що він отримає не більше 18 місяців за угодою про визнання провини.

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Binance, яка визнала, що дозволяла транзакції з ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями на платформі, була звинувачена за трьома пунктами, включаючи боротьбу з відмиванням грошей, ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і порушення санкцій США.

Згідно з позовом суду, Binance також дозволила провести на своїй платформі щонайменше 1,1 млн транзакцій на суму понад 898 млн дол між клієнтами зі США та Ірану.

Нагадаємо:

У червні головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

















