ЗМІ: криптобіржа Binance торік погодилась передати дані клієнтів спецслужбам РФ. Компанія спростовує

Агентство Reuters повідомило, що найбільша криптобіржа світу Binance торік погодилася передати Росфінмоніторингу дані російських користувачів. Компанія це спростовує.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Агентство пише, що у квітні 2021 року керівник Binance у Східній Європі Гліб Костарєв погодився передати російським спецслужбам дані клієнтів компанії, включно з іменами й адресами, "щоб допомогти боротися зі злочинністю".

У розслідуванні видання йдеться, що за цими даними Росфінмоніторинг планував відстежувати перекази криптовалюти, у тому числі організаціям опозиційного політика Олексія Навального.

За даними Reuters, Binance прагнула стимулювати ріст свого бізнесу в РФ і докладала зусиль з налагодження зв'язків з російськими держорганами.

За інформацією агентства, Костарєв написав діловому партнеру, що не вважає вимогу щодо передачі даних користувачів проблемою.

Як пише агентство з посиланням на переписку Костарєва, "у нього не було багато опцій", оскільки, щоб працювати у Росії, Binance треба було "відповідати на запити регуляторів і правоохоронних органів".

Binance заявила, що твердження про те, що вона передала дані російських користувачів Росфінмоніторингу, не відповідають дійсності.

У компанії підкреслили, що влада і правоохоронні органи будь-якої країни можуть запросити дані користувача у Binance, якщо для цього є юридичні підстави. Для цього компанія розробила лендинг, і Росія в цьому плані нічим не відрізняється від інших країн, кажуть в Binance.

Binance також стверджує, що Reuters порушило свої редакційні стандарти. Як доказ компанія опублікувала повний текст листування з агентством - там директор з комунікацій Патрік Хіллман заперечує наявність у компанії будь-яких зв'язків із російською владою.

Економічна правда