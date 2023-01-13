"Його опустили на землю". Як Джек Ма створив Alibaba і чому посварився з китайським режимом

Китайський мільярдер Джек Ма, засновник всесвітньо відомих компаній Alibaba, Alipay та AliExpress, в останні роки зіткнувся з безпрецедентним тиском китайської комуністичної верхівки, через що був змушений покинути країну.

Ба більше, рекордний вихід його дітища на біржу, за даними преси, заблокували за особистим розпорядженням Сі Цзіньпіня.

Як звичайний учитель англійської, який двічі завалив вступні іспити і якого не брали на роботу навіть у KFC, збудував гіганта інтернет-торгівлі, і як один виступ на форумі кардинально змінив життя мільярдера?

Початок кар’єри: вивчив англійську, не брали в KFC

Насправді Джек Ма – ніякий не Джек. Ма Юнь народився у 1964 році в Ханчжоу, що на південному сході Китаю в бідній родині музикантів. Дитинство майбутнього мільярдера, як і його старшого брата та молодшої сестри, проходило в часи, коли комуністичний Пекін ізолювався від Заходу.

Проте після візиту президента США Річарда Ніксона в Ханчжоу у 1972 році відносини між країнами почали покращуватися, а рідне місто Ма перетворилося на туристичний центр. Це дозволило підлітку вивчити англійську.

Щоранку хлопець приходив до головного готелю міста, пропонуючи іноземним туристам екскурсії в обмін на уроки англійської. Тоді Ма Юнь і став Джеком. Так його назвав турист, якому було складно вимовляти китайське ім'я гіда.

Насправді Джек – Ма Юнь фото getty images

Справи з навчанням у Джека йшли погано: він двічі завалив іспити в початковій школі, тричі – у середній і двічі – під час вступу до інституту. Однак непросте дитинство і проблеми в школі, як розповідав потім на хвилі успіху в автобіографії Ма, навчили його наполегливості і забрали відчуття страху.

"У дитинстві я був дуже худорлявим і часто бився з однокласниками. Мені часто діставалося, проте я ніколи не боявся суперників, які були більшими за мене", – згадував бізнесмен. Навіть зараз в одного з найбагатших людей Піднебесної є проблеми з математикою: фінансову звітність він доручає професіоналам.

Закінчивши школу, Ма вирішив продовжити вивчення англійської і подав документи до коледжу, але двічі провалився на вступних іспитах. З третьої спроби йому вдалося вступити до Педагогічного інституту в Ханчжоу.

Ставши у 1988 році бакалавром гуманітарних наук, амбітний випускник почав шукати будь-яку роботу, але йому не щастило. За словами Ма, він отримав понад 30 відмов на співбесідах, поки не влаштувався вчителем англійської в місцевому університеті за мізерні 12 дол на місяць.

"Мені відмовляли навіть у KFC. Я не міг влаштуватися навіть помічником менеджера, але я не здавався", – розповідав згодом мільярдер. Уже ставши знаменитим, на Світовому економічному форумі в Шанхаї у 2016 році Ма розповів, що десять разів намагався вступити до Гарварду.

Попри низьку зарплату, Джеку подобалася викладацька робота. Згодом на накопичені кошти він запустив маленький перекладацький бізнес, який дав йому можливість поїхати в США. Ця поїздка змінила його життя.

Знайомство з інтернетом і початок історії Alibaba

Їдучи у 1995 році до Сієтла в складі торгової делегації, 31-річний Ма ще не бачив комп’ютера і не знав про переваги інтернету.

Першим запитом Джека в Yahoo! було "пиво", але, на його подив, у результатах пошуку не було жодного китайського напою. Потім він зрозумів, що в американській мережі взагалі нема інформації про Китай. Він захотів, щоб інтернет з'явився в його країні і вирішив відкрити інтернет-компанію.

Хоча перші дві спроби виявилися провальними, через чотири роки, у 1999-му, Ма зібрав у своїй квартирі два десятки товаришів і переконав їх інвестувати в його інтернет-компанію, яку він назвав Alibaba. Назву він пояснив тим, що вона легко читається, запам’ятовується та є алюзією на казку "Сезам і скарби".

Сайт дозволяв розміщувати товари, які клієнти могли купувати лише в них. "Мною рухала не так моя впевненість у своїй ідеї, як те, що я був переконаний: незалежно від того, досягнеш ти успіху чи зазнаєш поразки, досвід – це теж перемога", – розповідав Ма, даючи поради молодим підприємцям.

"Якщо не почнете діяти, не дасте своїй мрії шанс здійснитися, у вас ніколи не буде шансу. Я сором’язливо став на шлях підприємця і тоді назвав себе сліпцем, що скаче верхи на сліпому тигрі. Я не розумів, що мене чекає, але я твердо вірив, що інтернет зробить великий внесок у розвиток суспільства.

Кажучи, що інтернет змінить усі сторони людського життя, я згадую Білла Гейтса. Коли Джек Ма сказав, що інтернет змінить усе життя, йому ніхто не повірив, а коли це зробив Гейтс, його слова опублікували ЗМІ. Але ці слова належать мені. У 1995 році Гейтс не був прихильником інтернету", –писав Ма.

Сервіс почав збирати клієнтів з усього світу. До жовтня 1999 року компанія залучила 5 млн дол від Goldman Sachs і 20 млн дол – від SoftBank. "Ми зробимо це, бо ми молоді і ніколи не здаємося", –говорив Ма на зборах співробітників.

Рекордне IPO і конкуренція з eBay та Amazon

Успіх до Ма прийшов у 2005 році після залучення 1 млрд дол від Yahoo! в обмін на 40% акцій компанії. Тоді ж бізнесмен створив сервіс Taobao – китайський аналог американського майданчика для аукціонів eBay, а також платіжну систему Alipay, яка з роками за популярністю обігнала Visa і Mastercard.

Після швидкого злету акцій Taobao eBay захотів поглинути свого китайського конкурента. Джек відмовився від продажу. Замість цього Ма отримав підтримку від засновника Yahoo! Джеррі Янга, який інвестував в Alibaba 1 млрд дол. Результат – за 11 місяців 2012 року виручка Alibaba перевищила 63 млрд дол.

У 2013 році Ма залишив посаду президента компанії, але до вересня 2020 року залишався головою ради директорів. Alibaba піднялася на рівень вище після виходу на біржу у 2014 році з оцінкою 25 млрд дол. Це було рекордне на той момент IPO, що відразу зробило Джека Ма найбагатшим китайцем.

"Ми отримали не гроші. Ми отримали довіру людей", – сказав тоді бізнесмен.

Під час церемонії IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) у Нью-Йорку, США, 2014 рік. фото getty images

Після здобуття Alipay статусу провідної мобільної платіжної системи Alibaba Group створила Ant Group, провівши ребрендинг Alipay і відділивши її від основного бізнесу. Менш ніж за десять років вона стала фінтех-гігантом.

Після IPO капіталізація Alibaba зростала і завдяки придбанням та поглинанням. Компанія вийшла в офлайн через купівлю у 2014 році універмагів Intime, а у 2015 році придбала мережу супермаркетів Lianhua і магазин техніки Suning.

Тоді ж Alibaba почала жорстко конкурувати з Amazon. У 2017 році американська компанія придбала за 13,7 млрд дол продуктову мережу Whole Foods, а через пів року Alibaba заплатила 2,9 млрд дол за третину компанії Sun Art Retail – оператора мереж продуктових магазинів у Китаї. В усіх магазинах Alibaba підвищує ефективність бізнесу завдяки аналізу даних і новим технологіям.

Alibaba також почала інвестувати в стартапи за межами Китаю. У її поле зору потрапили індонезійський онлайн-ритейлер Tokopedia, сінгапурська ІТ-компанія Lazada, індійська платіжна система Paytm. Крім того, компанія Джека інвестувала в сервіс з продажу старих автомобілів і доставку їжі.

До 2020 року особисті статки Ма оцінювалися 30 млрд дол. Бізнесмен став першим підприємцем з материкового Китаю, який потрапив на обкладинку американського Forbes. Однак два роки тому почався процес, який похитнув позиції Ма не лише в Китаї, а й у рейтингу багатіїв.

Сварка з режимом Сі і втеча від публічності

Восени 2020 року мільярдеру пророкували ще більше багатства і слави, оскільки він готував фінтех-гіганта Ant Group до IPO. Воно мало всі шанси стати рекордним в історії – очікувалося залучення 37 млрд дол.

Інтерес до виходу на біржу був такий великий, що через потік інвесторів його кілька разів переносили, а обсяг залученого капіталу під час первинних торгів збільшили з 25 млрд дол до 35 млрд дол. Якби все пройшло, як планувалося, капіталізація двох компаній, які заснував Ма, досягла б 1 трлн дол.

Капіталізація компанії Джека Ма могла б досягти 1 трильйона доларів, якби не Сі Цзіньпін фото getty images

Проте Джек та Ant Group провалилися. У жовтні 2020 року, за два дні до дати розміщення акцій, в Ant Group повідомили, що IPO відкладається.

Причиною стала зустріч Джека Ма з китайським регулятором фондового ринку. Чиновники були незадоволені поведінкою компанії на ринку і повідомили про наміри застосовувати до діяльності фінтех-гіганта вимоги, схожі з банківськими.

Згодом з'ясувалося, що вихід на біржу зірвав глава Китаю Сі Цзіньпін через резонансний виступ Джека на форумі в Шанхаї, де бізнесмен розкритикував фінансову систему країни, назвавши її зарегульованою і застарілою.

Тоді бізнесмен заявив, що банки мають відмовитися від мислення в дусі ломбардів і перейти від вимоги застав для забезпечення кредитів до аналізу кредитних рейтингів на основі даних. Для критики Джек використав обіцянки Сі про важливість технологічного бізнесу й оновлення фінансових систем, які той давав після приходу до влади у 2012 році. Це обурило китайського лідера.

Президент Китаю Сі Цзіньпін (ліворуч) і Джек Ма, тодішній виконавчий голова Alibaba, у 2015 році. фото getty images

У головному виданні компартії "Женьмінь Жибао" вийшла стаття "Так званої ери Ма Юня не існує. Ма Юнь – тільки частина нинішньої ери". Майже одразу регулятори почали перевіряти Ant Group. До компанії застосували жорсткіші правила регулювання, а статки Ма за два місяці впали на 12 млрд дол.

Згодом Alibaba оштрафували на рекордні для Китаю 28 млрд дол у рамках антимонопольного розслідування. Претензії були пов'язані з тим, що компанія зобов'язувала продавців торгувати лише на одній платформі. На думку влади, це дало змогу Alibaba отримати несправедливу конкурентну перевагу.

"Його опустили на землю", – писало тоді про Джека Ма агентство Reuters. Після тиску китайського режиму статки Ма впали на понад 25 млрд дол. Бізнесмен випав з публічного простору і не з'явився в заснованому ним же телевізійному шоу талантів. Постало питання, чи не зник бізнесмен безвісти.

Чим тепер займається Джек

У листопаді 2022 року видання Financial Times писало, що мільярдер покинув країну на тлі тиску влади і що він та його сім’я живуть у центрі Токіо.

Ма поєднує бізнес і відпочинок, відвідує гірськолижні курорти, США та Ізраїль.

Недавно він побував у столиці Таїланду Бангкоку. Його помітили на фото в Instagram володаря зірки Michelin шеф-кухаря Супіньї Джунсуті. Ма був у ресторані з головою правління найбільшої агропромислової групи Таїланду Charoen Pokphand Group Супакітом Чеараванонтом.

Після двох років непублічності Джека Ма помітили в Таїланді джерело: Instagram

Пішовши з посади голови ради директорів Alibaba, Джек зайнявся благодійництвом і розвиває власний фонд Jack Ma Foundation.

Один з його пріоритетів – охорона природи. Бізнесмен зацікавився екологією, коли член сім'ї його дружини захворів на хворобу, яка, на думку Джека, викликана забрудненням навколишнього середовища.

Водночас тиск на Ма і його бізнес у Китаї триває. У грудні 2022 року мільярдер перестав бути головою впливової асоціації бізнесу, яку сам створив.

Лишаються проблеми і в Ant Group. Як стало відомо, Ма не буде головним акціонером своїх компаній. Тепер усі рішення ухвалюватиме група з десяти осіб. ЗМІ припускають, що таким чином Ма хоче нормалізувати роботу бізнесу.

"Хоча деякі аналітики заявляли, що відмова від контролю розчистить шлях до IPO, ці зміни можуть призвести до затримки через правила лістингу (включення акцій у список допущених до торгів на біржі – ЕП)", – писало Reuters.

За китайськими правилами, після зміни особи, яка контролює компанію, мають пройти три роки, після чого її акції можуть пройти процедуру лістингу.

"Відхід Джека Ма з Ant Group показує рішучість китайської влади у справі зменшення впливу великих приватних інвесторів. Ця тенденція продовжить ерозію найбільш продуктивних частин китайської економіки.

Попри офіційні коментарі, Ant Group не шкодила фінансовій системі і була ефективною в кредитуванні малого бізнесу, одного з рушіїв економічного росту", – сказав директор Orient Capital Research у Гонконгу Ендрю Колльєр.