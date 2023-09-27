Криптогігант Binance продає бізнес і повністю йде з Росії

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Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що уклала угоду про продаж усього свого російського бізнесу компанії CommEX.

Про це йдеться у заяві криптобіржі.

"З метою забезпечення планомірного переходу наявних користувачів на іншу платформу, процес відключення займе до одного року. Усі активи поточних російських користувачів у безпеці та надійно захищені", - йдеться у повідомленні.

"Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог", - заявив директор з дотримання нормативних вимог біржі Ной Перлман.

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"Під час організованої та послідовної міграції користувачів Binance спільно з CommEX вживуть усіх необхідних заходів для інформування користувачів про процедуру перенесення їхніх активів на платформу CommEX. Нові користувачі, які пройшли процедуру верифікації персональних даних, будуть частково перенаправлені на платформу CommEX", - пояснили в біржі.

Зазначається, що протягом наступних кількох місяців Binance закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрямки в Росії.

Фінансові подробиці угоди не розголошуються. При цьому в рамках цієї угоди Binance повністю припиняє свою діяльність у Росії.

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"У рамках цієї угоди у Binance не залишиться права на отримання частини прибутку після продажу і можливості зворотного викупу часток у бізнесі", - пояснили в Binance.

Нагадаємо:

У серпні повідомлялось, що найбільша у світі криптобіржа Binance переоцінює свій російський бізнес, включаючи можливість повного виходу з колись важливого ринку, який перетворився на головний біль.

Економічна правда