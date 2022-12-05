У Binance відповіли на звинувачення у роботі з Іраном

У криптогіганті Binance заявили, що дійсно обробляли транзакції, пов'язані з Іраном та місцевою біржею Nobitex, але згодом заблокувала усі подібні операції, як тільки виявила їх.

Про це заявив керівник глобальної команди з санкцій Binance Чагрі Пойраз в інтерв'ю Forbes.

У листопаді Reuters випустило розслідування, що криптогігант Binance з 2018 року обробив іранських транзакцій на суму 8 млрд доларів, попри санкції США, спрямовані на те, щоб відрізати Іран від світової фінансової системи.

Представник біржі заявив, що ця історія "справді мала місце", але, за його словами, ідентифікувала проблему та одразу ж зупинила усі повʼязані угоди.

"Тобто на тому етапі ми виявили та закрили ці схеми", - стверджує топмереджер біржі.

"Найбільш важлива річ, яку упустило Reuters, - це те, що у криптоіндустрії ти не можеш контролювати всіх вхідних транзакцій.

Що можливо - виявити певні "кластери" схожих операцій та проаналізувати їх щодо прозорості", - стверджує Пойраз.

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За його словами, Binance не може гарантувати, що ті ж кошти не почнуть рухатися за інших треком. "Коротка відповідь - на жаль, ні. Тож наше завдання - постійно шукати такі речі та позбуватися їх", - додав топменеджер криптогіганта.

Раніше в Binance заявляли, що громадянам Ірану заборонено відкривати акаунт, або вести торгову активність.

"Ми постійно оновлюємо процеси та технології, коли дізнаємося про нові та потенційні ризики.

Ці зусилля, включаючи моніторинг транзакцій у режимі реального часу в координації із зовнішніми постачальниками, у період з червня 2021 року по листопад 2022 року експоненціально зменшили вплив Binance на пов’язані з Іраном організації", - заявляла у компанії.

Нагадаємо:

Криптогігант Binance з 2018 року обробив іранських транзакцій на суму 8 млрд доларів, попри санкції США, спрямовані на те, щоб відрізати Іран від світової фінансової системи, писало Reuters.

У квітні Reuters повідомило, що найбільша криптобіржа світу Binance торік погодилася передати Росфінмоніторингу дані російських користувачів. Компанія це спростовує.

Економічна правда