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Попри карантин перекази заробітчан виросли на 200 мільйонів доларів – НБУ

Понеділок, 1 лютого 2021, 11:35
 

За попередніми даними, у січні-грудні 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 млрд доларів - це на 200 млн доларів більше, ніж у 2019-му (11,921 млрд доларів).

Про це свідчать дані НБУ.

Зазначається, що через коррахунки банків у 2020 році в Україну надійшло 4,7 млрд дол (у 2019 - 3,8 млрд), через міжнародні платіжні системи - 2,69 млрд дол (у 2019 - 2,2 млрд дол), неформальними каналами - 4,7 млрд дол (у 2019 - 5,8 млрд дол).

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

"Приватні грошові перекази за методологією платіжного балансу представляють собою дохід домашніх господарств, що надходить від інших домогосподарств з-за кордону, та пов’язані з тимчасовою або постійною міграцією населення.

Перекази можуть здійснюватись як за офіційними каналами - через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і неофіційними - шляхом передачі наявних грошей та інших
матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому", - пояснили в НБУ.

Нагадаємо:

Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну в липні 2020 року становив 922 мільйони доларів, що на 13,5% менше, ніж в липні 2019 року (1,07 мільярда доларів).

Економічна правда

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НБУ гроші

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