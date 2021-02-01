Попри карантин перекази заробітчан виросли на 200 мільйонів доларів – НБУ

За попередніми даними, у січні-грудні 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 млрд доларів - це на 200 млн доларів більше, ніж у 2019-му (11,921 млрд доларів).

Про це свідчать дані НБУ.

Зазначається, що через коррахунки банків у 2020 році в Україну надійшло 4,7 млрд дол (у 2019 - 3,8 млрд), через міжнародні платіжні системи - 2,69 млрд дол (у 2019 - 2,2 млрд дол), неформальними каналами - 4,7 млрд дол (у 2019 - 5,8 млрд дол).

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

"Приватні грошові перекази за методологією платіжного балансу представляють собою дохід домашніх господарств, що надходить від інших домогосподарств з-за кордону, та пов’язані з тимчасовою або постійною міграцією населення.

Перекази можуть здійснюватись як за офіційними каналами - через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і неофіційними - шляхом передачі наявних грошей та інших

матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому", - пояснили в НБУ.

Нагадаємо:

Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну в липні 2020 року становив 922 мільйони доларів, що на 13,5% менше, ніж в липні 2019 року (1,07 мільярда доларів).

Економічна правда