У листопаді інфляція у річному сповільнилася до 10,3%: як змінилися ціни

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У листопаді 2021 року інфляція у річному вимірі сповільнилась до 10,3%, при цьому інфляція на споживчому ринку у листопаді порівняно з жовтнем цього зросла на 0,8%.

Про це свідчать дані Держстату.

Із початку року ціни на споживчому зросли на 9,4%.

Базова інфляція в листопаді 2021р. порівняно із жовтнем 2021р. становила 0,8%, з початку року – 7,4%.

При цьому, ціни на продукти харчування за місяць зросли на 1,2%, за рік - на 13,9%.

Проти жовтня цього року овочі подорожчали на 7,8% (проти листопада 2020-го - на 11,9%).

Молоко - на 2,9% (10,1% - у річному вимірі). Хліб та хлібопродукти - на 2,3% проти жовтня, на 16,6% - у річному вимірі.

Сир і творог - на 2,2% проти жовтня, на 9,8% проти листопада минулого року, макаронні вироби - на 1,7% проти минулого місяця, на 10,5% - у річному вимірі.

При цьому, фрукти проти попереднього місяця подешевшали на 7,6%, у річному вимірі - на 6,4%.

Соняшникова олія у листопаді цього року порівняно з жовтнем подешевшала на 0,5%, проте у річному вимірі зросла у ціні на 47,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6% порти жовтня (на 9,7% проти листопада 2020-го року), на одяг і взуття - впали на 2,1% (проти жовтня цього року) і на 4,5% у річному вимірі.

"Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в листопаді не змінилися, але за рік зросли на 10%", - додають в Держстаті.

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Економічна правда