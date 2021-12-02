РАДА УХВАЛИЛА БЮДЖЕТ-2022

Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2022 рік у другому читанні та окремо – в цілому.

У цілому за бюджет на 2022 рік проголосували 268 народних депутатів.

Основні макропоказники на рік

Доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1,322 трлн грн — це на 54,73 млрд грн більше, аніж було проголосовано у першому читанні.

Видатки наступного року сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у попередній версії).

Дефіцит утримується на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюджету передбачене на рівні 188,8 млрд грн.

Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 6700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня — до 2600 грн на місяць, а з 1 грудня — 2684 грн на місяць.

Звідки братимуть кошти

До другого читання податкові надходження бюджету зросли на 67 млрд грн до 1,2 трлн грн. Напередодні Рада ухвалила податковий закон 5600, який Мінфін встиг "вписати" до бюджету за один день.

У розрізі податків, на 11 млрд грн (-7%) падають надходження від податку на доходи фізосіб. Ці кошти наступного року перейдуть в місцеві бюджети, аби утримувати тарифи на тепло на сталому рівні за Меморандумом.

Ще на 10,9 млрд грн зменшився прогноз надходжень від НБУ – раніше очільник регулятора говорив, що до першого читання подали нереалістичні показники від НБУ.

Натомість збільшення передбачено коштом податку на прибуток (+21 млрд грн), ПДВ вітчизняне (+13 млрд грн), імпортне ПДВ (6,5 млрд грн), акцизів (+2,7 млрд грн) та екоподатку (+1,7 млрд грн).







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