Шмигаль: До кінця року бюджет буде повністю виконано

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року бюджет буде повністю виконано, а також зазначив перевиконання річного плану надходжень від Податкової.

Про це він сказав під час засідання уряду.

"Щодо ситуації із виконанням бюджету. Станом на 24 листопада ДПС зібрала до бюджету 463 млрд грн, а запланований індикатив був до кінця року - 458 млрд грн. Цифри є абсолютно об'єктивними, показовими. Схеми ліквідуються і це демонструють цифри надходжень до бюджету. Станом на сьогодні річний план виконано і перевиконано.

За 10 місяців минулого року Податкова зібрала 359 млрд грн, за 10 місяців цього року - 419 млрд грн. До кінця року бюджет буде повністю виконано і уряд забезпечить фінансування усіх виплат для людей", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо:

Станом на 24 листопада Державна податкова служба виконала річний план за доходами загального фонду держбюджету.

За даними ЕП, Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків - зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші).

Читайте детальніше у статті: Бюджетна криза наздогнала Україну: коштів на незахищені видатки уже немає

Економічна правда